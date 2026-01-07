[헤럴드경제=임세준 기자] 최태원 대한상의 회장이 7일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 2026 서울시 신년인사회에서 신년사를 하고 있다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-01-07 11:15:45
[헤럴드경제=임세준 기자] 최태원 대한상의 회장이 7일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 2026 서울시 신년인사회에서 신년사를 하고 있다.
[단독] 손담비 ‘시동생 이규현 성폭행 사건’ 악플에 발끈…2명에 2300만원 소송, 50만원 인정 [세상&]
[헤럴드경제=안세연 기자] 가수 겸 배우 손담비 씨가 시동생인 피겨 스케이팅 국가대표 출신 이규현 씨의 10대 제자 성폭행 사건과 관련해 악플러 2명을 상대로 “2300만원을 배상하라”며 낸 소송의 결과가 나왔다. 법원은 악플러 2명이 각각 30만원, 20만원씩 총 50만원을 손씨 측에 배상하라고 판결했다. 7일 법조계에 따르면 서울서부지법 민사12단독 이
조세호 복귀에…폭로자 “아내 영상 공개할 것”
[헤럴드경제=민성기 기자] ‘조폭 연루’ 의혹에 휩싸인 방송인 조세호가 활동 중단 한 달 만에 복귀 소식을 전하자 폭로자 A씨가 추가 폭로를 예고했다. 폭로자 A씨는 최근 자신의 SNS에 “조세호 씨 복귀한다고요? (지인 조폭인 최XX이) 해외로 잠적하니까 수사 못 하니까 갑자기 복귀한다고요?”라고 말했다. 이어 “아 그래요, 복귀하세요. 그럼 저도 (최XX)집에서 와이프랑 같이 찍은 영상 공개할게요”라고 덧붙였다. 또 “조용히 자숙하고 복귀하라고 했는데 지금 저랑 해보자는 거네요. 좋습니다”라고 했다. 그러면서 “복귀 한 번 해보세요. 단순 친분사이? 단순 친분사인데 결혼 전에 와이프 소개해주고 같이 집에서 술마시고? 네 좋습니다”라고 엄포했다. 앞서 조세호는 불법도박 사이트 등을 운영하는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹에 휩싸였다. 당시 폭로자는 “지인이라는 핑계로 고가 선물을 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다”라고 주장하며 사진 등을 공개했다.
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을
“입대 이유 이거였나”…‘이재용 장남’ 이지호 좌우명 화제
[헤럴드경제=김보영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 지난달 해군 통역장교로 정식 임관한 가운데 임관식 당시 공개된 그의 좌우명이 뒤늦게 화제가 되고 있다. 지난달 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 전광판에는 지호씨의 사진과 함께 “고통 없이 인간은 진화하지 못한다, 그러니 즐겨라”라는 좌우명이 소개됐다. 이 사진은 지난 6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 퍼지며 주목을 받았다. 네티즌 사이에서는 “왜 입대를 선택했는지 알 것 같다”거나 “쉽지 않은 길을 택한 이유가 느껴진다” 등의 반응이 나왔다. 2000년 미국에서 태어난 지호씨는 한국, 미국 복수 국적자였지만, 이번에 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만, 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다. 삼성가(家)에서 장교를 배출한 것