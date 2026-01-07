조세호 복귀에…폭로자 “아내 영상 공개할 것”

[헤럴드경제=민성기 기자] ‘조폭 연루’ 의혹에 휩싸인 방송인 조세호가 활동 중단 한 달 만에 복귀 소식을 전하자 폭로자 A씨가 추가 폭로를 예고했다. 폭로자 A씨는 최근 자신의 SNS에 “조세호 씨 복귀한다고요? (지인 조폭인 최XX이) 해외로 잠적하니까 수사 못 하니까 갑자기 복귀한다고요?”라고 말했다. 이어 “아 그래요, 복귀하세요. 그럼 저도 (최XX)집에서 와이프랑 같이 찍은 영상 공개할게요”라고 덧붙였다. 또 “조용히 자숙하고 복귀하라고 했는데 지금 저랑 해보자는 거네요. 좋습니다”라고 했다. 그러면서 “복귀 한 번 해보세요. 단순 친분사이? 단순 친분사인데 결혼 전에 와이프 소개해주고 같이 집에서 술마시고? 네 좋습니다”라고 엄포했다. 앞서 조세호는 불법도박 사이트 등을 운영하는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹에 휩싸였다. 당시 폭로자는 “지인이라는 핑계로 고가 선물을 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다”라고 주장하며 사진 등을 공개했다.