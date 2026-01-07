라이프스타일 호텔로 중화권 공략 위탁 통해 글로벌 시장 확장 가속

호텔신라가 2월 2일 중국 시안에 라이프스타일 호텔 브랜드 ‘신라모노그램’(사진)을 연다. ‘신라’ 브랜드의 첫 중국 진출이다. 향후 글로벌 핵심 시장을 대상으로 브랜드 확장에 속도를 낸다는 계획이다.

호텔신라는 최상위 럭셔리 브랜드 ‘더 신라’, 어퍼업스케일 라이프스타일 호텔 ‘신라모노그램’, 업스케일 호텔 ‘신라스테이’로 구성된 3대 브랜드 체계를 구축하고 있다. 중국 진출은 신라모노그램 시안이 처음이다.

신라모노그램은 더 신라가 축적한 브랜드 자산을 기반으로, 각 지역의 문화와 라이프스타일을 반영한 휴양형 호텔 경험을 제공한다. 2020년 베트남 다낭에 처음으로 선보인 이후 지난해 강릉에도 선보였다.

호텔신라는 이번 진출을 통해 중화권 시장 내 브랜드 인지도 및 사업 네트워크를 단계적으로 확대할 계획이다. 선진 호텔 운영사들의 호텔 운영 형태인 ‘위탁운영’ 방식으로 지역 특성과 수요에 맞춰 브랜드별 진출 전략도 세분화한다.

신라모노그램 시안은 지상 22층 규모로, 총 264개 객실을 갖췄다. 전 객실이 시안 도심과 자연 경관을 한눈에 조망할 수 있는 파노라마 뷰다. 비즈니스·휴양 등 다양한 투숙 목적을 고려해 기존 신라모노그램 객실 대비 넓은 면적으로 설계했다.

한식당·중식당·올데이 다이닝 등 3개의 레스토랑과 22층 라운지, 실내수영장, 사우나, 피트니스 등 다양한 부대시설을 배치했다. 특히 각 80석 규모로 마련되는 한식당과 중식당은 프라이빗 룸을 갖춰 비즈니스 미팅 및 단체고객 수요에 대응한다. 한식당은 시안 내 유일한 전문 한식당이다. 뷔페 형태의 올데이 다이닝 레스토랑도 한식 메뉴 비중을 강화했다.

시안은 풍부한 역사 유적과 함께 글로벌 기업들이 다수 진출한 도시다. 비즈니스와 관광 수요가 모두 높다. 최근에는 한국인의 중국 무비자 입국 시행으로 한국에서 약 3시간 내외로 접근할 수 있다. ‘진시황릉’, ‘장한가’, ‘시안성벽’ 등 풍부한 역사·문화 콘텐츠를 바탕으로 교육 여행지로도 주목받고 있다.

호텔 인근의 고신(Gaoxin) 지역은 첨단 산업과 기업 활동이 집적된 핵심 비즈니스 권역이다. 중국의 개발 정책에 따라 대규모 투자가 이어지고 있으며, 고신기술산업개발구를 중심으로 글로벌 전자·IT 기업들이 진출해 있다.

호텔신라 관계자는 “신라모노그램 시안은 라이프스타일 리조트형 호텔로 포지셔닝했다”며 “시안의 관광 수요와 고신 권역의 비즈니스 수요를 동시에 충족하겠다”고 전했다. 강승연 기자