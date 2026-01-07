인기 아이돌 그룹 모델 발탁…추가 선정 예정 최정상 스타·K-콘텐츠 활용, 외국인 관광객 유치

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데면세점이 외국인 관광객 유치 및 글로벌 마케팅 확대를 위해 보이그룹 킥플립(KickFlip)과 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)를 새 모델로 발탁했다고 7일 밝혔다.

롯데면세점은 지난 5일과 6일 각각 킥플립과 하츠투하츠의 모델 선정을 알리는 ‘Who’s Next?’ 영상을 공식 SNS(사회관계망서비스) 계정에 공개하고 SNS 이벤트를 진행하고 있다. 롯데면세점은 글로벌 팬덤을 보유한 K-팝 아티스트를 추가 공개할 계획이다.

JYP엔터테인먼트 소속 아이돌인 킥플립은 지난해 1월 데뷔했으며, 계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현으로 구성된 7인조 보이그룹이다. 데뷔 6개월 만에 미국 ‘롤라팔루자 시카고’, 일본 ‘서머소닉 2025’, ‘2025 TIMA’ 등 주요 글로벌 페스티벌 무대에 올랐다.

하츠투하츠는 지난해 2월 데뷔한 SM엔터테인먼트 소속 걸그룹으로, 지우, 카르멘, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온 등 8명의 멤버로 구성됐다. 지난해 ‘MAMA’와 ‘MMA’ 등 대표 K-팝 시상식에서 신인상 7관왕을 기록하며 글로벌 인기 걸그룹으로 자리매김하고 있다.

롯데면세점은 앞으로 롯데면세점 국내외 매장과 SNS 계정을 통해 롯데면세점 홍보모델의 브랜딩 캠페인 등 다채로운 K-콘텐츠를 공개할 예정이다. 또한, 이달 K-스타 마케팅의 헤리티지를 담은 ‘스타에비뉴’를 새롭게 단장해 선보인다.

남궁표 롯데면세점 마케팅부문장은 “새로운 홍보모델 발탁을 시작으로 글로벌 마케팅을 적극적으로 전개해 나갈 계획”이라며 “앞으로도 다채로운 K-콘텐츠와 차별화된 서비스를 통해 고객들에게 즐거움을 전할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”라고 말했다.

롯데면세점은 관광과 엔터테인먼트를 결합한 ‘엔터투어먼트 마케팅’의 선두주자로, 그동안 K팝 아티스트와 함께 웹드라마, 콘서트 등 K-콘텐츠를 지속적으로 선보여 왔다. 특히 롯데면세점 명동본점 1층에 위치한 ‘스타에비뉴’는 롯데면세점 모델로 활동한 최정상 스타들의 사진과 영상, 손도장 등을 체험할 수 있는 한류 복합문화공간으로, 외국인 관광객들의 필수 방문 코스로 자리 잡은 바 있다.