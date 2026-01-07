[헤럴드경제=나은정 기자] 광주시가 근로 청년의 자산 형성을 돕기 위해 ‘청년13(일+삶)통장’ 사업 참여자를 모집한다.

광주시는 오는 8일부터 18일까지 ‘청년13(일+삶)통장’ 참여자를 모집한다고 7일 밝혔다. 이 사업은 일정 기간 성실히 저축한 청년에게 지원금을 제공해 목돈 마련을 돕는 제도다.

19세~39세 근로 청년이 매월 10만원씩 10개월간 총 100만원을 저축하면 광주시가 100만 원을 추가 지원한다. 만기 시에는 본인 저축액과 시 지원금을 합쳐 총 200만 원과 이자를 받을 수 있다.

모집 인원은 620명이다. 신청 자격은 공고일 기준 주민등록상 주소지가 광주인 청년으로, 신청일 기준 최소 3개월 이상 근로 중이어야 한다. 세금 포함 월 소득은 92만556원~307만7086원에 해당해야 한다.

신청은 광주청년통합플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으며, 서류 심사를 거쳐 적격자를 대상으로 오는 30일 추첨을 통해 최종 참여자를 선정할 예정이다.

참여자는 2월부터 1회차 납입을 시작해 11월까지 10개월간 다달이 저축해야 하며, 광주시는 이 기간 동안 금융교육 등을 통해 청년 금융 역량을 높일 계획이다.

자세한 사항은 광주청년센터에 문의하거나 광주시 누리집, 광주청년통합플랫폼에서 확인할 수 있다.