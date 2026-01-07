[헤럴드경제=문영규 기자]한국철도공사(코레일)에서 출시한 ‘역명판’ 디자인 교통카드가 첫날부터 품절되고 일부 지역에선 중고거래 플랫폼을 통해 ‘웃돈’을 주고 거래되며 인기를 끌고 있다.

6일 중고거래 플랫폼 번개장터에는 역명판 디자인을 채용한 레일플러스 교통카드가 최대 7000원에 판매되고 있다. 기존 판매가인 4000원에서 3000원 웃돈이 붙었다.

코레일이 지난 5일 출시한 레일플러스 교통카드는 전국 30개 역 스토리웨이 편의점에서 4000원에 판매 중이다.

전국에서 호환되는 선불형 교통카드로 철도와 전철, 버스, 택시 등 대중교통 이용은 물론 편의점, 카페 등에서도 사용할 수 있다.

디자인은 단순하다. 전국 30개 역명판을 그대로 땄다.

그런데 출시 전부터 일부 커뮤니티에서 ‘함께 역명판 교통카드를 모을 사람을 구한다’는 게시물이 올라오는 등 관심을 모으기 시작했다.

일부 매장에선 지난 4일부터 조기 판매를 시작했고 출시 당일인 5일에도 구매 인증 게시물이 올라오기도 했다.

한정 수량이 아니라 상시 판매 형태로 물량이 풀린 것인데도 포항역, 경주역 등 일부 매장은 출시 첫날 매진되는 상황이 발생했다.

코레일은 그동안 대경선 개통(2024년 12월), 목포보성선 개통(2025년 9월), 동해선 KTX 개통(2025년 12월) 당시 한정 수량의 기념 카드를 선보인 바 있다. 한정 판매된 이 카드들도 발매와 동시에 매진되기도 했다.

매진 상황에 누리꾼들은 매장 재고나 입고 현황 등 정보를 공유했고 카드 교환이 이뤄지기도 했다. “30개씩 사간다”며 사재기가 의심되는 사례가 공유되기도 했다.

최은주 코레일 광역철도본부장은 “역명판 레일플러스가 기차역의 추억을 담은 대표 기념상품으로 자리매김하길 바란다”며 “기차여행의 재미와 낭만을 담은 ‘K-철도 굿즈’ 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.