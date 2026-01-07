韓아동·청소년 인권실태 기초분석보고서 일반고 2258명 중 46.7% “6시간 못 자” 10명 중 4명은 “자퇴 생각 해 본 적 있다”

[헤럴드경제=나은정 기자] 우리나라 일반계 고등학생 2명 중 1명은 학업 부담으로 인해 하루 6시간도 채 자지 못하고 있는 것으로 나타났다. 학업은 고등학생들이 불행하다고 느끼거나 자살을 생각하게 되는 가장 큰 원인으로도 꼽혔다.

7일 한국청소년정책연구원의 한국 아동·청소년 인권실태 기초분석보고서에 따르면 전국 일반고 재학생 2258명을 대상으로 한 조사에서 일일 수면 시간이 6시간 미만이라고 응답한 사람은 2024년 기준 전체의 46.7%에 달했다. 5시간 이상 6시간 미만이 29.7%였고 5시간 미만도 17.0%나 됐다.

6시간 이상 7시간 미만은 30.8%로 응답 중 가장 많았다. 전체 응답자의 평균 수면 시간은 6.0시간에 그쳤다. 청소년 권장 수면 시간인 8시간 이상을 잔다고 응답한 사람은 5.5%에 불과했다.

수면 부족의 주된 원인으로는 ‘공부’가 가장 많이 꼽혔다. 온라인 강의와 숙제 등 가정 학습 때문에 잠이 부족하다고 답한 학생이 25.5%로 가장 많았고, 학원·과외(19.3%), 야간자율학습(13.4%)이 뒤를 이었다.

과도한 학업 부담은 학생들의 정신건강과 행복에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 조사 대상 일반고 학생 가운데 30.5%는 자살을 생각해본 적이 있다고 응답했으며, 이들 중 46.4%는 그 이유로 성적과 학업 부담을 꼽았다. 진로에 대한 불안을 지목한 사람도 25.2%였다.

상대적으로 학업 부담이 적은 특성화고 학생의 경우 자살을 생각해본 비율은 23.3%로, 일반고보다 6.2%포인트(p) 낮았다. 자살 생각의 원인으로 학업을 든 비율도 23.6%로, 일반고 학생보다 22.8%p 낮게 나타났다.

일반고 재학생 중 ‘행복하지 않다’고 답한 학생은 19.5%로, 5명 중 1명꼴이었다. 불행하다고 느끼는 이유로는 절반 이상인 54.9%가 성적과 학업 부담을 꼽았고, 24.0%는 진로에 대한 불안을 가장 큰 원인으로 지적했다.

또한 일반고 학생의 38.7%는 학교를 그만둘 생각을 해본 적이 있다고 응답했다. 그 이유로는 ‘귀찮고 아무것도 하기 싫어서’가 25.1%로 가장 많았고, ‘공부하기 싫어서’(22.6%), ‘성적이 좋지 않아서’(21.6%)가 뒤를 이었다.

