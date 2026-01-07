[헤럴드경제=이명수 기자] 안철수 국민의힘 의원은 7일 한동훈 전 국민의힘 대표가 연루된 당원게시판 논란과 관련해 “한 전 대표는 IP 도용자들에 대한 고소·고발을 통해 사실관계를 명확히 하고, 법적인 책임을 묻길 권한다”고 했다.

뉴시스에 따르면,안 의원은 이날 자신의 페이스북에 “최근 한 전 대표에 대한 징계 논란이 이어지며 당력이 분산되고 있다. 이 문제는 한 전 대표 본인이 풀어야 할 사안”이라며 이같이 적었다.

이어 “당원게시판에 불과 2개의 IP에서 5개의 아이디를 돌려가며 1000여건 이상의 게시글이 작성됐다”며 “드루킹 조작의 피해 당사자인 제 경험에 비춰 볼 때 이는 전형적인 여론조작 수법”이라고 했다.

그러면서 “명의 도용인 때문에 당 전체가 흔들리고 한동훈 개인에 대한 의혹도 커지고 있다”며 “사법의 단죄로 깨끗하게 ‘당게’ 문제를 정리하길 제안한다”고 덧붙였다.

안 의원은 전날 오세훈 시장과의 회동과 관련해 “수도권 민심과 지방선거 승리를 위한 많은 이야기를 허심탄회하게 나눴다”며 “국민의힘의 혁신과 변화의 필요성에 대해서는 당원 모두가 공감대를 갖고 있다. 다만 그 방법론에 대한 차이가 있을 뿐”이라고 했다.

이어 “계엄은 당에서 책임감을 느낀 분들이 사과했고 이제는 사법 영역에서 판단을 기다리는 단계에 와 있다”며 “아마 국민 다수가 공감하는 판결이 나올 것”이라고 했다.

그는 “이제 우리는 계엄, 내란, 탄핵이 아니라 환율, 물가, 집값과 같은 삶의 문제를 더 많이 말해야 한다”며 “민주당보다 국민의 삶을 더 잘 회복시킬 수 있는 유능함을 증명해야 한다”고 했다.