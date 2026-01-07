“시장가로 팔아 미·베네수 국민 위해 사용” 마두로 체포 이후 석유 통제 구상 구체화

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라산 원유 최대 5000만배럴을 미국에 인도받아 시장 가격으로 판매하겠다는 구상을 공개했다. 판매 대금은 미국 대통령의 통제하에 두고 베네수엘라와 미국 국민을 위해 사용하겠다고 밝히면서, 마두로 체포 이후 베네수엘라 석유를 둘러싼 트럼프 행정부의 구상이 한층 구체화되는 모습이다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “베네수엘라 과도 정부가 제재 대상이었던 고품질 원유 3000만~5000만배럴을 미국에 인도할 것”이라며 “해당 원유는 시장 가격으로 판매될 것”이라고 밝혔다. 이어 “판매 대금은 미국 대통령인 나의 통제하에 두고 베네수엘라 국민과 미국 국민 모두에게 도움이 되도록 사용될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 또 크리스 라이트 에너지부 장관에게 이 계획을 즉각 실행하라고 지시했다고 밝혔다. 그는 “원유는 저장선을 통해 운송돼 미국 내 하역 항구로 직접 반입될 것”이라고 설명했다.

시장에서는 5000만배럴 기준으로 이번 거래 규모가 최대 30억달러, 원화로 약 4조3000억원에 이를 수 있다는 추정이 나온다. 단기간에 상당한 물량이 미국으로 유입될 경우 국제 유가와 미국 내 에너지 시장에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 관측이다.

트럼프 행정부는 지난 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 체포한 이후 미국 석유 기업들이 참여하는 형태의 베네수엘라 석유 인프라 재건 구상을 잇달아 내놓고 있다. 이번 원유 인도·판매 계획 역시 베네수엘라 석유를 미국의 에너지 전략과 가격 안정 정책에 직접 편입시키려는 시도의 연장선으로 해석된다.

앞서 미국과 베네수엘라 당국이 베네수엘라산 원유를 미국 정유사로 수출하는 방안을 논의 중이라는 보도가 나온 데 이어, 트럼프 대통령이 구체적인 물량과 판매 방식까지 직접 언급하면서 석유 제재 완화 또는 선택적 해제 가능성에 대한 시장의 주목도는 더욱 높아지고 있다.