응암로 2구간 간판 개선 사업 완료해 안전하고 조화로운 도시환경 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 최근 ‘응암로 2구간 간판 개선 사업’을 성공적으로 완료했다.

구는 노후·불법 간판으로 훼손된 거리 경관을 개선하고 안전한 보행 환경을 조성하기 위해 지난해 11개월여간 이 사업을 추진했다.

북가좌오거리부터 북가좌2동 은현교회까지의 구간 내 143곳을 대상으로 기존 노후·난립 간판을 정비하고 업소별 특성을 반영한 디자인으로 교체해 시인성과 거리 전체의 통일성을 크게 높였다.

특히 사업 추진 과정에서 주민과 상인 의견을 적극 반영, 불법 광고물 예방을 위해 옥외광고물법 및 관련 조례에 부합하는 간판 디자인 가이드라인을 적용하는 데에도 주안점을 두었다.

구는 사업 완료 후에도 정기 점검과 불법 광고물 단속을 병행해 개선된 거리 경관이 꾸준히 유지될 수 있도록 관리할 계획이다.

아울러 개별 간판 지원사업과 연계해 소규모 업소에 대한 맞춤형 지원도 검토한다.

구는 2009년부터 지난해까지 관내 19개 구간에서 지나치게 크고 난립해 있는 2665개의 간판을 현대적 감각의 디자인 등으로 정비하며 올바른 옥외광고문화 정착과 지역 상권 이미지 개선에 힘써 왔다.

이성헌 서대문구청장은 “간판 정비는 거리 경관을 살리는 의미 있는 작업”이라며 “앞으로도 주민과 상인이 함께 참여하는 광고 문화 개선을 통해 쾌적하고 안전한 도시환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.