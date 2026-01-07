한국수자원공사, 미국 하·폐수처리 공기업과 MOU 입상활성탄 재생시설 시험 공장 설치 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 고도정수처리를 위한 국내 활성탄 재생 기술이 미국 시장 진출의 발판을 마련했다.

한국수자원공사(K-water)는 6일(현지시간) 미국 버지니아주 HRSD SWIFT 연구센터에서 ‘국내 활성탄 재생 기술의 현지 성능 평가를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 한국수자원공사와 미국 버지니아주 하·폐수처리 공기업인 HRSD(Hampton Roads Sanitation District), 국내 물기업 윈텍글로비스㈜가 참여했다.

협약을 통해 3개 기관은 국내 입상활성탄(GAC)의 미국 현지 적용성을 평가할 예정이다. 입상활성탄(GAC, Granular Activated Carbon)은 표준 정수처리 공정으로 제거하기 어려운 미량오염물질을 흡착·제거하는 고도정수처리 핵심 수처리제이다.

미국은 상수 원수의 상당 부분을 지하수에 의존하고 있지만, 최근 가뭄 등에 따른 지하수 부족과 함께 과불화화합물(PFAS) 검출 등 수질 안전성에 대한 우려가 제기되고 있다.

이에 버지니아주는 물 공급 여건 개선을 위해 SWIFT(Sustainable Water Initiative for Tomorrow) 프로젝트를 추진하고 있다. SWIFT 프로젝트는 하수처리시설 방류수를 활용해 물 공급 안정성을 높이는 사업이다. 방류수 활용 과정에서는 수질 안전성 확보가 핵심으로, 이를 위해 활성탄을 활용한 고도처리공정이 적용된다.

HRSD는 이런 고도처리공정의 운영 효율을 높이기 위해 활성탄 재생 기술 도입을 추진하면서 한국수자원공사에 기술 협력을 요청했다.

한국수자원공사는 이번 협약을 통해 국내 활성탄 재생 기술의 해외 적용성을 높이는 한편, 이를 발판으로 국내 물 산업의 해외 진출 교두보를 마련할 계획이다.

협약 주요 내용은 ▷미국 현지 입상활성탄 재생시설 시험 공장 설치 ▷하·폐수처리시설 방류수 대상 성능평가 ▷SWIFT 사업 적용성 검토 관련 기술협력 및 정보교류 등이다.

문숙주 한국수자원공사 수도부문장은 “한국수자원공사가 보유한 물관리 전문성과 국제 네트워크를 바탕으로 물 산업의 글로벌 진출 기반을 넓혀가겠다”라고 밝혔다.