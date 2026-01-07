중국 첫 오프라인 접점 구축…콘텐츠 확산 출발점 역할

[헤럴드경제=박연수 기자] LF 자회사 씨티닷츠의 ‘던스트(Dunst)’가 중국 상하이 화이하이중루에서 운영 중인 팝업스토어 흥행에 힘입어 중국 매출이 전년 대비 두자릿수 성장했다고 7일 밝혔다.

지난해 11월 15일 문을 연 팝업스토어에는 2주 동안 1만명이 몰렸다. 11월 던스트 중국 매출은 전월 대비 90% 증가했으며, 11~12월 두 달간 전년 대비 60% 성장을 기록했다.

던스트는 2024년 FW(가을·겨울) 시즌부터 티몰, 도우인샵, 샤오홍슈샵 등 주요 중국 내수 플랫폼을 중심으로 온라인 사업을 전개했다. 이번 팝업은 온라인에서 형성된 브랜드 감도를 오프라인으로 확장한 사례다. 팝업은 상하이의 대표 쇼핑 스트리트인 화이하이중루 중심부에 약 204㎡(62평) 규모로 조성됐다.

팝업은 공항 안내 보드에서 영감을 받은 스플릿플랩(split-flap) 포토존과 컬렉션 전시 존으로 구성됐다. 체험과 기록을 중시하는 중국 MZ세대의 소비 취향에 맞춰 온라인 바이럴의 출발점 역할을 했다.

실제 팝업 오픈 이후 2주 만에 던스트 관련 SNS(사회관계망서비스) 게시물은 4000여건에 달했다. 또 던스트 공식 샤오홍슈 계정에 올라온 팝업 영상 콘텐츠는 단기간에 ‘좋아요’ 1만개를 돌파했다.

팝업 현장에서는 코트와 재킷 등 주요 아우터 제품이 완판되며 스테디셀러의 경쟁력을 입증했다. 던스트에 따르면 현장을 찾은 중국 고객들은 “공간 연출과 완성도가 인상적이었다”는 반응을 보였다. 현지 유통 바이어들의 방문이 이어지며, 유통망 확대에 대한 논의도 이어졌다.

던스트 관계자는 “이번 팝업은 중국에서 온라인 중심으로 성장해 온 던스트가 중국 현지 고객과 직접 만난 첫 오프라인 접점”이라며 “온라인 반응과 매출 상승이 동시에 나타나고 있다”고 말했다.

한편 지난 2019년 LF 사내벤처 프로젝트로 시작한 던스트는 2022년부터 글로벌 홀세일(wholesale·도매) 사업을 확대했다. 현재 미국, 캐나다, 이탈리아, 프랑스, 영국, 중국, 홍콩, 일본 등 20개국, 70여곳의 해외 바이어들과 파트너십을 구축하고 있다.