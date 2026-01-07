[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)은 6일 영천시청에서 화더코리아(유)의 자동차 부품 사업을 성공적으로 추진하기 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 행사에는 강상기 대구경북경제자유구역청장 직무대행, 최기문 영천시장, 왕밍 화더코리아(유) 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약은 영천첨단부품소재산업지구 내 자동차 부품 생산시설 구축을 위한 것으로, 화더코리아(유)는 2026년부터 2031년까지 약 1000만불을 투자해 자동차 엑추레이터 및 도어핸들 생산라인을 조성하고 약 150명의 신규 고용을 계획하고 있다.

화더코리아(유) (모기업:중국 화더 홀딩스)는 자동차용 신품 부품 제조를 주력으로 하는 기업으로, 2021년 7월 설립돼 경기도 시흥시에 본사를 두고 있다.

주요 생산 품목은 자동차용 자동 도어핸들과 엑추에이터 등이다.

영천첨단부품소재산업지구는 자동차부품 산업을 중심으로 관련 기업이 집적된 지역으로, 이번 투자를 통해 기존 기업들과의 협력 확대와 산업 생태계 고도화가 기대된다.

강상기 대구경북경제자유구역청장 직무대행은 “화더코리아(유)의 이번 투자는 영천첨단부품소재산업지구의 산업 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업 유치를 통해 경제자유구역의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.