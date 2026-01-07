송파구, 겨울철 전통시장 화재 예방 총력… ‘현장 맞춤형 안전망’ 구축 바닥소화전 설치·전문가 합동 점검 등 대형 사고 방지를 위한 선제적 대응 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 송파구(구청장 서강석)는 겨울철 화재 위험에 대비해 전통시장 안전 관리 강화에 나선다.

겨울철은 난방기기 사용이 급증하는 시기인 만큼, 대형 화재로 이어질 수 있는 전통시장의 특성을 고려한 사전 예방이 무엇보다 중요하다.

이에 구는 ▲분야별(가스·소방·전기) 전문가 안전점검 ▲바닥소화전 설치 및 노후 소화기 교체 지원 ▲민·관 협력체계 강화 등 현장 맞춤형 안전망을 촘촘히 구축했다.

특히 소화기 비치 및 화재알림시설 정상 작동 여부, 문어발식 콘센트 사용 등 취약 요소를 중점적으로 점검하여 화재 발생 가능성을 사전에 차단할 계획이다.

또 지난 9월 새마을시장에 설치된 ‘지하비상소화장치함(바닥소화전)’은 화재 발생 시 누구나 쉽게 조작할 수 있어, 소방차 도착 전 골든타임을 확보하고 대형 사고를 막는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

아울러 상인회 주도 캠페인과 화재공제보험료 지원 등을 병행하여 민·관이 함께하는 ‘안전한 전통시장’ 환경을 지속적으로 조성해 나갈 방침이다.

서강석 송파구청장은 “상인 분들의 안전이 곧 구민의 안전이라는 각오로, 정기적인 점검과 신속한 조치를 실시해 안전한 전통시장을 만들어 나가겠다”고 전했다.