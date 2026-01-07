7일부터 20일간 구청·동주민센터·보건소·공공시설 대상 민원 서비스 전반 점검 1대1 현장 설문으로 개선안 도출... 구정 신뢰도 및 서비스 질 향상 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 구민이 체감하는 민원 서비스의 질을 높이기 위해 1월 7일부터 2월 3일까지 20일간 2026년 상반기 방문민원 처리만족도 평가를 실시한다.

이번 평가는 구청 민원실을 비롯해 동 주민센터, 보건소, 도시관리공단 등 행정·공공시설을 직접 방문한 민원인을 대상으로 현장 설문조사 방식으로 진행된다. 민원 처리 전반에 대한 만족도와 직원 응대 태도, 청렴도 등을 종합적으로 점검해 민원 서비스 개선에 활용할 방침이다.

조사는 담당부서 직원과 청년 아르바이트생으로 구성된 조사원이 민원 처리를 마친 주민을 대상으로 1대1 대면 설문을 진행하는 방식으로 이뤄진다. 조사원에게는 사전 교육을 이수하고 명찰을 착용하게 해 조사의 신뢰도를 높인다.

응답을 원하지 않는 주민에게 설문을 강요하지 않도록 하고, 결과지 관리를 철저히 하는 등 조사 과정의 공정성 확보와 개인정보 보호에도 만전을 기할 계획이다.

구는 평가 결과를 바탕으로 경미한 사항은 즉시 시정하고, 중대한 지적이나 부조리가 확인될 경우 별도 조사를 통해 개선 조치를 취할 예정이다.

또 주민 불편 사항과 제안 내용은 향후 민원 서비스 개선과 공공시설 운영에 적극 반영할 계획이다.

구 관계자는 “이번 만족도 평가는 행정 서비스에 대한 구민의 목소리를 직접 듣고 개선점을 찾기 위한 것”이라며 “앞으로도 친절하고 신뢰받는 민원 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다”고 말했다.