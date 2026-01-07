커피와 휴식, 소원을 담은 공간으로 탄생시킨 ‘여의천 소원카페’ 1월 8일부터 본격 운영 ‧법정 공휴일 제외 주 7일 오전 8시 ~ 오후 9시 운영...카페(1층), 루프탑(옥상) 갖춘 수변테마공간 조성, 여의천 ‘소원의 다리’ 등 주변 환경 조망 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 도심 속 여의천을 커피와 휴식, 소원을 담은 수변감성공간인 ‘여의천 소원카페’로 단장, 8일부터 본격 운영에 나선다.

여의천 소원카페는 여의천(매헌교~여의교 일대) 녹지대에 지상 1층과 옥상 데크를 포함해 연면적 197.78㎡ 규모로 조성된 수변활력거점이다. 그동안 산책로와 자전거길 중심으로 이용되던 이곳을 단순히 스쳐 지나는 지점이 아닌 머무르고 체험하는 일상 속 휴식‧문화의 공간으로 확장한 것으로, ‘서울형 수변감성도시’ 정책에 발맞춘 변화다.

특히, 이 카페는 단순히 식음료를 먹는 장소의 의미를 넘어 ‘소원을 비는 경험’을 테마로 한 이색 공간이다. 전면이 유리로 이뤄진 지상 1층과 사방이 열려있는 루프탑(옥상 데크) 공간을 통해 여의천과 주변 녹지 조망을 입체적으로 즐길 수 있는 것이 특징이다. 이곳에서 방문객들은 커피 한 잔과 함께 여의천의 풍경을 바라보며 일상의 소원을 떠올리는 특별한 시간을 보낼 수 있다. 카페의 입구 간판에는 여의주와 소원을 비는 모습을 형상화한 캐릭터 ‘위시볼(Wish Ball)’을 부착해 공간의 정체성을 더욱 강화했다.

1월 8일부터 운영을 시작하는 여의천 소원카페는 이날 오픈 기념행사도 함께 개최한다. 카페 앞마당에서 오후 1시 30분부터 열리는 개소식에는 관련 내빈, 지역 주민 등 100여 명이 참석해 여의천 수변공간의 새로운 변화를 축하할 예정이다. 향후, 카페는 아메리카노, 카페라떼 등 커피류와 허브티, 간단한 디저트 등을 합리적인 가격으로 제공하며, 법정 공휴일을 제외하고 주 7일 오전 8시부터 오후 9시까지 운영한다.

해당 카페는 구가 출자한 일자리 창출 특화기관인 서초여성일자리주식회사에서 운영을 맡는다. 서초여성일자리주식회사는 현재 경력유보여성들이 바리스타로 참여하는 양재도서관 늘봄카페 등 6개 카페를 운영 중이며, 해당 카페도 맡아 지역 여성 일자리 창출과 사회적 가치 실현에 기여할 예정이다.

구는 여의천의 활력을 높이기 위한 주변 환경 조성에도 속도를 높인다. 3월에는 여의천 내에 수변스탠드 및 데크쉼터, 소원의 다리와 경관분수, LED 인터렉션 조형물(위시볼) 등의 조성을 마치고 수변감성을 한층 업그레이드한다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “여의천 소원카페는 주민들에게는 일상의 쉼과 여유를, 지역에는 새로운 활력을 더하는 공간”이라며“앞으로도 여의천을 자연·문화·일상이 어우러진 서초형 수변명소로 지속적으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.