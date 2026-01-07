[헤럴드경제=장연주 기자] 한국인 유튜버 김프로(KIMPRO)가 2025년 전세계 유튜브 채널 중 연간 조회수 1위에 올라 눈길을 끈다.

7일 유튜브 채널 분석사이트 플레이보드 등에 따르면, 김프로의 지난해 한해 총 조회수는 775억3314만8491회로 집계됐다. 이는 약 615억회를 기록한 2위 채널 ‘더블데이트’(Double Date)를 크게 앞선 기록이며, 전세계에서 가장 많은 구독자를 가진 미국 유튜버 미스터 비스트(MrBeast)의 연간 조회 수(약 381억회)를 2배 이상 웃도는 수치다.

김프로는 지난해 4월 국내 최초로 구독자수 1억명을 돌파하며 화제가 된 바 있다. 채널을 시작한지 불과 2년8개월 만이다.

그는 공연 기획자 출신인 김프로는 2022년 8월 채널을 시작했으며 직접 영상을 기획·연출·편집하는 것으로 알려졌다. 사촌 동생이자 인플루언서인 유백합과 의기투합해, 각종 밈(meme)·챌린지·상황극 등 쇼츠(짧은 영상) 위주의 콘텐츠로 영어권과 아시아권 시청자에게 큰 인기를 끌었다.

현재 채널 구독자 수는 1억2800만여명으로, 국내 1위이자 전세계 9위다.

국내 구독자 수 2위는 그룹 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 ‘BLACKPINK’(약 9960만명)이며, 3위는 그룹 방탄소년단(BTS) 공식 채널인 ‘BANGTANTV’(약 8200만명)다.

이 때문에 김프로와 같은 개인 유튜브채널이 이처럼 빠르게 성장한 건 이례적이라는 분석이 나온다. 함께 출연하는 유백합의 개인 채널도 약 1920만명의 구독자를 보유하고 있다.

한편, 김프로와 유백합은 지난 달 29일 ‘2025 서울콘 에이판 스타 어워즈’에서 글로벌 인플루언서상을 받기도 했다.

김프로는 전날 채널 커뮤니티에 “김프로 채널이 처음으로 전세계 연간 조회 수 1위를 달성했다. 이 모든 순간은 전적으로 여러분 덕분”이라며 “2026년에는 더 발전해 꾸준히 좋은 콘텐츠로 보답드리겠다. 늘 함께해 주셔서 진심으로 감사하다”는 소감을 전했다.