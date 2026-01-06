매월 선착순 50명 모집·연 최대 250만원 이자 지원

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산 청년들의 주거 안정을 돕기 위해 ‘청년 임차보증금 대출 및 대출이자 지원사업(머물자리론)’을 운영하고 있다고 6일 밝혔다. ‘머물자리론’은 청년들의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 주거환경을 조성하기 위한 사업으로 임차보증금 대출과 대출이자를 지원한다.

시는 대출금리에 대해 연 2~2.5%를 적용해 연 최대 250만원까지 이자를 지원한다. 지원 기간은 2년으로 연장 시 최대 4년까지 가능하다. 한국주택금융공사는 대출금의 100%를 보증하고 부산은행은 최대 1억원까지 임차보증금 대출을 실행한다.

시는 청년들의 이용 편의를 높이기 위해 대출 절차 전반을 개선했다. 기존 최대 20일이 소요되던 대출 심사 기간을 5일로 대폭 단축했으며, 대출 실행 시점도 기존 ‘신청 다음 달 15일’에서 ‘신청 다음 달 1일’부터 가능하도록 앞당겼다.

또한 행정안전부 주민등록전산망을 활용해 주민등록등본 제출을 생략하는 등 서류 제출 절차를 간소화했다.

지원 대상은 신청일 기준 부산시에 주민등록이 되어 있는 19세 이상 39세 이하의 무주택 청년 세대주다. ▷연소득 본인 6000만원, 부부합산 1억원 이하 ▷임차보증금 2억원 이하 및 전월세전환율 6.1% 이하의 주택 ▷임대차계약 체결 후 보증금 5% 이상 납부 등을 충족해야 한다.

다만 주택 소유자, 기초생활수급자(생계·주거급여), 정부 주거지원사업 참여자, 기존 머물자리론 지원 이력자는 신청 대상에서 제외된다.

신청을 희망하는 청년은 매월 1일 오전 9시부터 10일 오후 6시까지 부산청년플랫폼(young.busan.go.kr)을 통해 신청할 수 있으며 매월 선착순 50명을 모집한다. 선정 결과는 매월 15일 부산청년플랫폼에서 확인 가능하다. 단 1월 모집은 10일까지 선착순으로 진행된다. 자세한 사항은 부산청년플랫폼 내 공고문을 통해 확인할 수 있다.