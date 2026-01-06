美국방장관 “단 한 명의 미국인도 죽지 않았다”

[헤럴드경제=이원율 기자]피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 작전에 투입한 미군 병력이 약 200명이라고 밝혔다.

AP와 AFP통신 등에 따르면 헤그세스 장관은 5일(현지시간) 버지니아주 뉴포트뉴스에서 해군 장병과 조선업 종사자를 상대로 한 연설 중 “우리 미국 최고 인재들 중 거의 200명이 카라카스 시내로 진입해 미 사법당국이 기소해 수배중이었던 인물을 법 집행 지원 차원에서 체포했다”며 “단 한 명의 미국인도 죽지 않았다”고 밝혔다.

미 당국자가 마두로 체포를 위해 카라카스를 급습한 병력 규모를 구체적으로 알린 건 이번이 처음이다.

다만 이 병력 규모가 실제 카라카스에 헬기로 투입된 지상군을 뜻하는지, 해당 부대를 도운 다른 인원까지 포함하는지는 아직 확실하지 않다.

미국은 지난 3일 ‘확고한 결의’(Operation Absolute Resolve)로 이름 지은 기습 작전으로 마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스를 카라카스의 안전가옥에서 체포했다.

현장 내 체포 및 압송 작전은 미 육군 최정예 특수전 부대인 델타포스가 맡았다.

베네수엘라의 방공망 타격 등 임무에는 스텔스전투기 F-22 랩터 등 150대 넘는 군용기가 동원된 것으로 알려졌다.

미국으로 압송된 마두로 대통령 부부는 이날 뉴욕 법원에 처음 출정했다.

마두로 대통령은 “나는 결백하다. 유죄가 아니다. 나는 품위 있는 사람”이라고 통역을 통해 말했다.

마약밀매 공모 등 자신에게 적용된 4개 범죄 혐의에 대해 모두 무죄를 주장했다.

마두로 대통령은 “나는 베네수엘라 공화국 대통령이며, 1월3일부터 이곳에 납치돼 있다”고 했다.

플로레스도 “베네수엘라의 퍼스트레이디”라며 “나는 무죄다. 완전히 결백하다”며 남편과 같이 무죄를 주장했다.

마두로 대통령 부부의 변호인은 이날 보석을 신청하지 않았지만, 향후 구속의 적법성을 다툴 것임을 시사했다.

이날 마두로 대통령이 출석한 심리는 기소인부 절차라는 미국의 형사사법제도다. 재판에 앞서 판사가 기소된 피고인에게 유무죄 여부를 묻는 절차다. 유죄를 안정하면 본 재판 없이 판사가 형량을 결정한다. 다만, 대부분 경우 피고인은 무죄를 주장하기에 유무죄를 가리는 재판이 이어진다.