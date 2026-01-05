[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 임상병리학과가 제53회 임상병리사 국가시험에서 졸업예정자 전원 합격이라는 성과를 내 13년 연속 국가시험 100% 합격 기록을 이어갔다고 5일 밝혔다.

임상병리학과는 2008년 학과 설립 이후 첫 국가시험이 시행된 2011년부터 2024년까지 단 한 해도 빠짐없이 전원 합격을 달성하며 체계적인 교육 역량을 꾸준히 입증해 오고 있다.

지난해 12월 14일 시행된 제53회 임상병리사 국가시험에는 전국에서 2945명이 응시해 평균 84.8%의 합격률을 기록했다. 이러한 가운데 대구한의대학교 임상병리학과는 전국 평균을 크게 웃도는 성과를 거두며 임상병리 분야 교육의 경쟁력을 다시 한번 확인시켰다.

이 같은 성과는 학생 중심 교육 철학을 바탕으로 한 학과의 체계적인 교육 시스템에서 비롯됐다는 평가다.

임상병리학과는 ▲체계적으로 설계된 전공 교육과정 ▲평생멘토교수제 및 진로전담교수제를 통한 입학 단계부터의 밀착 지도 ▲전공 연계 DNeA 비교과 프로그램 운영 ▲학과 자체 국가시험 대비 프로그램과 성취도별 1대1 멘토링 등을 통해 학생들의 학습 역량을 단계적으로 끌어올리고 있다.

장정현 임상병리학과장은 “대구한의대 임상병리학과는 급변하는 AI 시대에 발맞춰 교육과정을 지속적으로 혁신하고 있다”며 “학생들이 병원과 의료기관은 물론, 첨단 진단검사 연구소, 국공립 보건기관, 제약·바이오 기업, 의료기기 및 진단시약 분야 등 다양한 진로로 전문성을 확장할 수 있도록 적극 지원 하겠다”고 말했다.