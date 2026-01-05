[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북농협은 신임 김주원 본부장이 취임식을 대신한 현장 중심의 소통경영으로 본격적인 새해 공식업무를 시작했다고 5일 밝혔다.

김 본부장은 첫 번째 일정으로 김주수 의성군수를 예방해 농정현안에 대해 의견을 나누고 의성군에 사랑의 쌀 5000kg를 전달했다.

이날 행사를 위해 경북농협은 기부금 1600만원을 마련해 지역에서 생산한 쌀을 구입해 농업·농촌에 힘을 보태며 나눔의 의미를 더했다.

이어 의성노인복지관에서 진행된 사랑의 떡국떡 나눔행사에서는 지역 어르신들을 위한 배식 봉사에 나서며 지역사회와 따뜻한 교감을 나눴다.

경북농협은 이날 떡국떡 160인분과 함께 한식 상차림을 준비했으며 쌀국수 선물세트를 준비해 나눔을 실천했다.

이날 봉사활동에는 김주원 본부장과 함께 김진욱 NH농협은행 신임 경북본부장, 강정미 (사)고향주부모임 경북도지회 회장 및 시군지회 회장단이 동참했다.

또 가축전염병 예방을 위한 의성군 거점소독시설에 방문해 방역 운영 상황을 점검하고 현장에서 근무 중인 관계자들을 격려했다.

최근 야생조류 인플루엔자(AI)와 아프리카돼지열병(ASF) 등 가축질병에 대한 경계가 강화되고 있는 가운데 철저한 방역 관리를 통한 지속적인 노력을 당부했다.

김주원 본부장은 취임 일성으로 “동심협력(同心協力)의 마음으로 농업·농촌 발전과 농업인 삶의 질 향상을 위해 힘쓰고 국민에게 사랑받는 경북농협을 구현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.