[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 최근 한영희(54) 신임 부군수가 부임하며 군정 사상 최초의 여성 부군수 시대를 열었다고 5일 밝혔다.

한 부군수는 경북도 최초의 여성 자치행정과장을 지낸 인물로, 행정 전반에 대한 폭넓은 경험과 현장 중심의 실무 역량을 두루 갖춘 행정 전문가로 평가받고 있다.

지난 1989년 문경시 문경읍에서 지방행정 9급으로 공직에 입문한 한 부군수는 이후 경북도 보건복지국 사회복지과, 복지건강국 보건정책과를 거쳐 영천시 시민회관 관장, 경북도 행정심판팀장, 돌봄정책팀장 등을 역임했다.

이후 경상북도 자치행정국 자치행정과장과 문화관광체육국 문화예술과장을 맡아 조직 운영과 지방행정 전반을 이끌었으며 합리적인 조직문화 정착과 적극행정 기반 마련에 기여했다는 평가를 받고 있다.

한영희 칠곡 부군수는“칠곡군 최초의 여성 부군수라는 무게를 잘 알고 있다”며 “군민의 목소리를 현장에서 직접 듣고 작은 불편도 놓치지 않는 세심한 행정으로 군정에 힘을 보태겠다. 공직자들과 소통하며 실천하는 행정, 결과로 신뢰받는 행정을 만들어 가겠다”고 말했다.