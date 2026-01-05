부산 55.6%·경남 51.7% 행정통합 찬성

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산과 경남 시도민 과반수가 두 지역의 행정통합에 찬성한다는 여론조사 결과가 발표됐다. 최근 대전·충남, 광주·전남이 잇따라 행정통합을 선언한 가운데 부산·경남 통합 논의에도 힘이 실릴 것으로 전망된다.

부산·경남 행정통합 공론화위원회는 5일 지난해 연말 부산과 경남에 거주하는 성인 4047명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 발표했다. 조사 결과 전체 응답자의 53.65%가 행정통합에 찬성한다고 답했다. 지역별로는 부산이 55.6%, 경남도 51.7%가 찬성 의사를 밝혔다.

반대 의견은 전체 29.2%로 집계됐다. 경남의 반대 비율(33.4%)이 부산(25.0%)보다 상대적으로 높게 나타났다.

행정통합이 부산과 경남의 강점을 강화하는 데 도움이 될 것인지에 대한 질문에는 ‘도움이 된다’는 응답이 65.78%로 ‘도움이 되지 않는다’는 응답(25.8%)을 크게 웃돌았다.

행정통합에 대한 인지도 역시 과반을 넘겼다. ‘행정통합에 대해 들어본 적이 있다’는 응답은 55.75%로, ‘모른다’는 응답(44.15%)보다 10%포인트 이상 높았다.

공론화위원회는 “시도민 다수가 행정통합의 필요성과 효과에 공감하고 있는 것으로 나타났다”고 평가했다.

한편 공론화위원회는 오는 13일 경남에서 마지막 회의를 열고 행정통합에 대한 최종 의견을 정리한 뒤 이를 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사에게 공식 전달할 예정이다.