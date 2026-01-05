지속가능금융본부·생산적금융지원부 등 설치

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹(BNK)은 정부의 ‘5극 3특’ 체제 전환과 지방 주도 성장 기조에 발맞춰 지역 균형발전에 힘을 보태고, 금융위원회와 금융감독원의 생산적금융 확대 및 금융소비자보호 강화 정책에 적극 부응하기 위해 2026년 조직개편을 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 조직개편은 △지방 주도 성장 지원 △생산적금융 기반의 지속가능금융 강화 △금융소비자보호 및 통합 내부통제 체계 고도화 △주주가치 제고 등에 중점을 두고 추진됐다.

우선, BNK는 ‘부울경 성장 전략 위원회’를 신설한다. 정부가 추진 중인 ‘5극 3특’ 체제 전환 등 지역균형발전 정책에 맞춰 부울경 권역의 성장 아젠다를 발굴하고 이를 실행하는 역할을 맡을 예정이다.

BNK금융 관계자는 “부울경은 해양·물류·제조·에너지 등 산업 기반이 집적된 지역인 동시에 인구 감소, 지역 소멸, 소상공인·자영업 부진 등 구조적 민생 과제가 중첩돼 있다”며 “지역 차원의 실행 중심 협력체계가 필요하다는 판단에서 위원회를 신설하게 됐다”고 설명했다.

또 지속가능금융본부와 생산적금융지원부를 새로 설치해 그룹 차원의 생산적금융 거버넌스를 구축한다. 이를 통해 계열사별 추진 과제를 체계적으로 지원하고, 지역경제 재도약을 위한 금융 지원과 정부 정책 연계를 강화해 공공성과 수익성이 조화를 이루는 지속가능금융 모델을 고도화해 나갈 방침이다.

금융소비자보호 강화를 위해서는 그룹소비자보호·내부통제부문을 신설한다. 상품 개발부터 판매, 사후관리까지 전 과정에 대한 점검과 개선이 일관되게 이뤄질 수 있도록 통합 관리체계를 구축하고, 분산돼 있던 내부통제 기능을 단일 금융안전 모델로 선진화해 소비자 권익 보호 수준을 높일 계획이다.

아울러 주주 소통과 자본시장 친화 정책을 체계적으로 추진하기 위해 ‘밸류업추진단’을 설치한다. 수익성 개선과 자본 효율화, 주주환원 정책을 그룹 차원에서 정교하게 고도화하고, 객관적인 재무 데이터에 기반한 대내외 커뮤니케이션을 통해 기업가치와 그룹 신뢰성 제고를 동시에 추진할 계획이다.

BNK금융 관계자는 “이번 조직개편은 불확실한 대내외 금융환경 속에서 그룹의 내실을 다지고 미래 성장 동력을 확보하는 데 중점을 뒀다”며 “주주와 고객, 지역사회로부터 신뢰받는 금융그룹으로 도약하기 위해 부울경 성장 지원, 생산적금융, 금융소비자 권익 향상, 밸류업 전략을 흔들림 없이 추진하겠다”고 강조했다.