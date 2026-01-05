생기부 전수 조사…“규정 엄격 적용”

[헤럴드경제=나은정 기자] 경상국립대학교가 2026학년도 신입생 수시모집 전형에서 학교폭력 이력이 확인된 지원자들을 대거 불합격 처리했다.

5일 경상국립대에 따르면 대학 측은 최근 마감한 수시모집에서 학교폭력 가해 이력이 있는 지원자 29명을 최종 불합격 처리하거나 전형 자격 미달로 배제했다.

이번 조치는 교육부의 ‘학교폭력 근절 종합대책’에 따라 모든 대입 전형에 학교폭력 조치 사항 반영이 의무화된 데 따른 것이다.

앞서 경상국립대는 학교폭력 기록이 있는 지원자에 대해 전형 총점에서 감점하거나 사안의 경중에 따라 부적격 처리하겠다는 방침을 예고한 바 있다.

이에 따라 대학은 지원자들의 학교생활기록부를 전수 조사해 학폭 관련 기재 사항을 확인했다. 이후 대학이 정한 ‘부적격 기준’에 해당하는 지원자는 입학사정관 심의를 거쳐 최종 탈락 처리됐다.

이번 조치는 지역 거점 국립대로서 교내 면학 분위기 조성과 예비 사회인으로서의 인성을 중요하게 평가하겠다는 의지가 강하게 반영됐다.

대학 관계자는 “공정한 입시 문화를 정착시키고 학교폭력에 대한 경각심을 높이기 위해 관련 규정을 엄격하게 적용했다”고 말했다.