방미통위·소방청·우주항공청·재외동포청·서울시·충남도 ‘미흡’

[헤럴드경제=윤호 기자]국가정보원이 중앙부처, 광역지자체, 공공기관 등 152개 기관을 대상으로 실시한 사이버보안 실태평가에서 우수 등급을 받은 중앙부처와 광역지자체가 없는 것으로 나타났다.

5일 국정원의 2025 국가·공공기관 ‘사이버보안 실태평가’에 따르면 우수 등급은 공공기관 32개로 전년 대비 3개 증가했다.

한국토지주택공사(LH), 한국석유관리원은 사이버보안 전담조직을 확대하고 용역사업장 보안관리를 개선해 같은 기간 보통에서 우수등급으로 상향됐다.

우수 등급을 받은 광역지자체는 2024년부터 2년 연속 0개였고, 중앙부처는 해당 기간 정보기술(IT) 기기 통제 미흡으로 3개에서 0개로 감소했다.

보통 등급은 중앙부처 44개, 공공기관 55개, 광역지자체 15개였다.

미흡 등급 중앙부처는 방송미디어통신위원회, 소방청, 우주항공청, 재외동포청이 광역지자체는 서울시, 충남도가 해당됐다. 방미통위는 2024년 보통 등급이었지만 지난해 사이버보안 전담인력과 관리역량 부족으로 미흡 등급으로 하락했다. 소방청, 재외동포청, 서울시, 충남도는 2년 연속 미흡 등급을 받았다.

국정원은 실태평가 결과가 정부업무평가에 반영될 수 있도록 행정안전부와 재정경제부에 이를 지원하고, 공공기관 경영평가 시 사이버보안 실태평가 배점도 기존 0.25점에서 0.6점으로 대폭 올렸다.