시무식 ‘오프닝 2026’ 참석 임직원 참여하는 열린 행사로 기획 정기선 회장, 직원들 질문에 직접 답변

[헤럴드경제=한영대 기자] 정기선 HD현대 회장이 2026년 시무식에서 “소통 문화는 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라고 강조했다.

정 회장은 5일 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 시무식 ‘오프닝 2026’에서 “조직에 위험 신호가 감지될 때 자유롭게 문제를 제기할 수 있는 업무 방식이 무엇보다 중요하다”며 이같이 말했다. 오프닝 2026에는 말띠 직원들과 참여를 희망하는 직원 등 300여명이 참석했다.

정 회장은 “여러분의 솔직한 의견들이 앞으로 회사가 나아갈 방향을 더욱 명확하고 단단하게 만든다”며 “앞으로도 임직원들과 자유롭게 의견을 나누는 자리를 계속 만들어 나가겠다”고 강조했다.

이날 진행된 시무식은 직원들과 더 가까이 소통하고 싶다는 정 회장 뜻을 반영, 형식과 내용 모두 간소화하고 임직원이 직접 참여해 진행하는 열린 행사로 기획됐다. 행사는 정 회장의 새해 인사를 시작으로 임직원들의 새해 바람을 공유하고 격려하는 공감 토크, 직원들이 전하는 새해 영상 응원 메시지 순으로 진행됐다.

정 회장은 행사 내내 직원들의 질문에 직접 답하며 소통하는 모습을 보였다. 지난해 회사의 가장 큰 성과가 무엇이라고 생각하는지 묻는 질문에 “차세대 CAD, 소형모듈원전(SMR), 건설기계 신모델 출시 등 미래 투자를 지속하면서, 조선·건설기계·에너지 사업을 중심으로 선제적인 사업구조 개편을 흔들림 없이 추진했던 일”을 꼽았다.