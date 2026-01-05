글로벌 컨설팅 기업 30년 노하우 공정 혁신에 속도, 신제품도 확대

한화로보틱스는 새 대표이사로 우창표(사진) 한화비전 미래혁신태스크포스(TF)장을 내정했다고 5일 밝혔다.

우 신임 대표는 미국 스탠퍼드대에서 경영공학 석사를 취득했다. 이후 세계적인 경영 컨설팅업체 맥킨지앤컴퍼니를 거쳐 맥큐스인코포레이티드, 코너스톤파트너스 대표 등을 역임했다. 한화그룹에는 2024년 합류, 한화비전 미래혁신TF장으로서 기계 부문 경영 효율화와 신사업 발굴 업무 등을 맡았다.

세계적인 경영 컨설팅 기업에서 30년 이상 경험을 쌓아온 우 신임 대표는 명실상부 전략통으로 손꼽히는 인물이다. 우 대표가 새 수장이 된 만큼 한화로보틱스는 제조 공정 혁신 및 생산 효율 제고에 속도를 낼 전망이다.

신제품 확대에도 적극 나설 계획이다. 한화로보틱스는 올해 ▷고가반하중 협동로봇 HCR-32 ▷초경량·초소형 용접로봇 HCR-5W ▷스탠다드 플랫폼 자율이동로봇(AMR) 등을 출시할 계획이다.

한화로보틱스 관계자는 “최근 로봇 시장이 빠르게 성장하면서 글로벌 경쟁이 그 어느 때보다 치열한 상황”이라면서 “차별화 된 기술 개발과 함께 원가 절감 등을 통한 지속적인 생산 효율화로 경쟁력을 키워나갈 것”이라고 말했다. 한영대 기자