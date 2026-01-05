총 51명 중·고등학생 도슨트 참여

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청창의융합교육원은 오는 6일부터 다음달 28일까지 매주 화~토요일 과학해양전시관에서 초등학생 3~6학년 및 학부모를 대상으로 ‘2026년 겨울방학 과학해양전시관 중·고등학생 도슨트 해설 프로그램’을 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 프로그램은 중·고등학생 도슨트가 학교에서 배운 과학 이론을 전시물 해설과 연계해 초등학생과 학부모에게 쉽고 흥미롭게 전달함으로써 참여 학생들의 과학적 사고력과 의사소통 역량을 함께 기르기 위해 마련했다.

프로그램에는 총 51명의 중·고등학생 도슨트가 참여하며 참가자는 융합과학실, 전기에너지실, 해양수족관, 생명과학실 등 4개 코스 중 1개를 선택해 약 40분간 도슨트 해설을 들을 수 있다.

참여를 희망하는 학생과 학부모는 체험일 2일 전까지 부산시교육청 통합예약포털을 통해 선착순으로 신청하면 된다. 프로그램 관련 자세한 사항은 창의융합교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한종환 창의융합교육원장은 “이번 도슨트 해설 프로그램이 초등학생들에게는 전시물을 통해 과학 개념을 쉽고 재미있게 이해하는 기회가 되고 중·고등학생 도슨트에게는 과학적 사고력과 의사소통 능력을 기르는 의미 있는 경험이 되길 바란다”고 밝혔다.