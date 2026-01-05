1월 5일~23일 접수…“연천군의 새로운 도약 만드는 힘 될 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군이 1월 5일부터 23일까지 ‘공존과 성장으로 변화를 이끄는 연천군:2026년 테마형 아이디어 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 창의적인 아이디어 발굴을 통한 소통 및 참여로 열린행정을 실현하고 신규사업 및 체감형 우수사례 발굴을 위한 테마형 아이디어 공모전으로 국민 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▷나눔문화 활성화 아이디어 ▷1회용품 사용 감량 아이디어 ▷불법 옥외광고물 정비 및 활용 아이디어 ▷자전거 이용 활성화 아이디어 ▷지역사회 청소년 참여 및 활동 아이디어 ▷독서문화진흥 및 도서관 특성화 아이디어 ▷문화접근성 확대 아이디어 이렇게 총 7가지 분야며, 1인당 주제별 1건씩 최대 7건 제출 가능하다.

군은 심사를 거쳐 대상 1명, 금상 2명, 은상 3명, 동상 4명을 각각 선정하며, 대상 50만원, 금상 35만원, 은상 25만원, 동상 15만원을 수여할 계획이다.

참여는 연천군청 누리집(홈페이지)에서 제출서식을 내려받아 작성한 후 방문, 우편, 이메일을 통해 제출하면 된다. 제출방법에 상관없이 공모 마감일 18:00까지 접수건만 인정한다.

김관섭 기획감사담당관은 “생활 속 작은 제안 하나하나가 연천의 변화를 만드는 생각의 씨앗”이라며 “많은 관심과 참여가 연천군의 새로운 도약을 만드는 힘이 될 것”이라고 말했다.