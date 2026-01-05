[헤럴드경제=김진 기자 ] 조용철 농심 대표는 5일 “올해 농심의 글로벌 영토를 무한히 확장하자”고 밝혔다.

조 대표는 이날 오전 서울 영등포구 신대방동 본사에서 열린 2026년 시무식에서 경영지침인 ‘Global Agility & Growth’를 발표하며 이같이 말했다. 이는 신속하고 정확한 판단과 유연한 실행(Agility)을 통해 문제를 해결하고, 세계 시장에서 높은 성과와 지속 가능한 성장(Growth)을 실현하자는 의미다.

조 대표는 “지난해 농심은 창립 60주년을 맞아 수립한 ‘비전 2030’ 달성을 위해 글로벌 관점에서 변화와 도전을 지속해 왔다”고 했다. 이어 “올해는 축적된 역량을 바탕으로 격변하는 글로벌 경영 환경 속에서 실질적인 성과를 거두어야 할 때”라고 강조했다. 이어 하반기 예정된 녹산 수출전용공장 완공을 발판 삼아 수출 활성화에도 빈틈없는 노력을 다할 것을 당부했다.

올해가 신라면 출시 40주년이란 점도 강조했다. 조 대표는 “신라면이야말로 40년간 오로지 한국의 매운맛으로 한계를 극복하고 인종과 국경을 넘나든 불굴의 개척자이자 K푸드의 선구자”라며 “현실에 안주하지 않고 낯선 땅을 끊임없이 새로운 기회의 땅으로 바꾼 글로벌 노마드”라고 말했다.

마지막으로 조 대표는 “병오년 붉은 말의 해를 맞아 농심 특유의 추진력과 열정으로 글로벌 사업뿐만 아니라, 국내에서도 다양한 마케팅과 프로모션으로 시장을 선도하고 국민의 인생을 맛있게 하는 식품기업이 되자”고 덧붙였다.