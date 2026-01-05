글로벌 스탠더드 안전보건 기준 부합…해외 생산 체계 확립

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G는 인도네시아 공장이 국제 안전보건경영시스템 국제표준인 ‘ISO 45001’ 인증을 취득했다고 5일 밝혔다.

‘ISO 45001’은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템이다. 산업 현장에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 파악하고 통제해 산업재해를 예방하는 체계를 구축한 조직에 부여한다. 단순한 법적 요건 충족을 넘어, 위험성 평가·개선·재발 방지 등 프로세스를 체계적으로 운영하는지를 평가한다.

지난 2024년 러시아와 튀르키예 공장이 동일 인증을 획득한 데 이어 인도네시아 공장이 추가로 인증을 취득하면서 KT&G는 해외에서도 국제 안전보건 기준에 부합하는 생산 체계를 공식적으로 확보하게 됐다.

KT&G 관계자는 “인도네시아 공장의 ISO 45001 인증은 임직원의 안전과 건강을 기업 경영의 최우선 가치로 삼아온 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국내외 임직원의 안전과 건강을 함께 지켜나가는 책임 있는 기업으로 성장할 것”이라고 말했다.

한편 지난해 12월, KT&G는 세계적인 투자정보 제공기관인 MSCI(Morgan Stanley Capital International)의 ESG 지수 평가에서 동종 산업군 최초로 역대 최고 등급인 ‘AAA’를 획득하는 등 ESG(환경·사회·지배구조) 기반의 책임경영 체계를 강화하고 있다.