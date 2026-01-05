조직별 맞춤형 준법 지원…자율준수 문화 내재화

[헤럴드경제=박연수 기자] 대상은 5일 ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 강화를 선포하고, 공정거래 질서 확립과 준법경영 고도화에 대한 의지를 밝혔다.

공정거래 자율준수 프로그램은 기업이 법규 위반으로 인해 발생할 수 있는 유무형의 손실을 예방하거나 최소화하기 위해 마련한 내부 준법 시스템이다. 올해부터 공정거래 자율준수 프로그램 중심으로 운영 체계를 강화하고, 조직별 업무 특성을 반영한 맞춤형 준법 지원 활동을 확대할 계획이다.

이를 위해 대상은 ▷공정거래 관련 법령 위반 리스크 사전 예방 강화와 신속한 시정 ▷경영진·임직원 대상 공정거래 관련 교육 확대와 조직 운영시스템 내 자율준수체계 내재화 ▷자율준수 프로그램 운영의 지속적인 고도화 등 세 가지 원칙을 제시했다.

한편 대상은 그동안 컴플라이언스 위원회를 운영하며 기업 윤리 기준 준수를 감독·관리하는 환경을 구축하는 등 윤리경영 기반을 다져왔다. 지난 2022년에는 전 사업장에 대해 준법경영시스템(ISO37301) 인증을 취득했다.

임정배 대상 대표이사는 “공정거래 자율준수는 기업의 지속적인 성장을 위한 필수 요소”라며 “올해를 공정거래 자율준수의 원년으로 실무 중심의 자율준수 시스템을 체계적으로 운영하고, 고객의 신뢰를 공고히 하겠다“고 말했다.