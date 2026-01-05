조기 은퇴·인플레이션 대비 글로벌 안전자산 달러 준비 장기 고객 보험료 최대 15% ‘보너스’

[헤럴드경제=박성준 기자] AIA생명은 초고령화 사회와 빨라지는 은퇴 시기를 고려해 새롭게 준비한 ‘(무)AIA 글로벌 파워 미국달러 연금보험’을 출시했다고 5일 밝혔다.

이 상품은 월납 금리연동형 연금보험으로, 글로벌 안전자산인 달러를 활용한 통화 분산을 통해 연금 자산의 가치를 높이고 고객들의 보다 여유로운 노후를 위해 설계됐다.

AIA생명은 일정 시점 이후 발생하는 ‘연금 강화 보너스’와 ‘미국 금리 연동 보너스’ 나아가 장기 유지 시에는 연금개시 시점의 기본 보험료의 최대 15%를 ‘고액계약 보너스’로 제공한다.

AIA생명은 “긴 노년기를 대비해 준비하는 연금 자산인 만큼 글로벌 안전자산인 달러로 그 가치를 극대화해 중장기적으로 연금액을 안정적으로 마련할 수 있다”고 설명했다.

연금보험 가입 고객은 은퇴설계, 노후자금 운용을 위한 다양한 서비스·옵션도 이용 가능하다. 가입 후 일정 기간이 지나면 ‘거치형 달러연금 전환 제도’를 이용해 고객의 은퇴 시점과 현금흐름 계획을 고려해 연금 구조를 조정할 수 있다. 피보험자 변경을 통해 가족 단위의 노후·상속증여 설계도 가능하다.

‘원화환산서비스(CES)’를 통해 별도의 환전 과정 없이 원화 또는 달러로 보험료 납입과 연금·보험금 수령도 가능하다. 일정 금액 이상의 보험금을 미국·캐나다·호주·홍콩·싱가포르 등 해외 계좌로 송금이 가능해, 자녀 유학 자금이나 해외 거주 가족의 생활비로도 활용 가능하다.

은퇴 생활을 위한 헬스케어 서비스도 제공된다. 일정금액 이상 가입한 고객은 연금 개시 전 추가 비용 없이 24시간 건강 상담, 전문의 연계, 주요 질환 관련 등 다양한 건강관리를 받을 수 있다.

유신옥 AIA생명 고객총괄본부장은 “이번 상품은 세 가지 보너스와 다양한 서비스 옵션, 헬스케어 서비스까지 결합할 수 있는 상품”이라고 말했다.