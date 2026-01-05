- 서울 대체 투자처, 광명 뉴타운 프리미엄에 즉시 입주 가능한 입지적 장점 갖춰

경기도 광명 부동산 시장의 상승세가 매섭다. 전용면적 84㎡ 거래가가 17억원을 넘어서며 ‘준서울’ 입지를 확고히 하는 모양새다. 서울 인접성 및 대규모 재개발 효과가 맞물리며 가격 상승세가 이어지는 가운데, 광명뉴타운 인프라를 누리는 ‘광명 퍼스트 스위첸’ 공급 소식에 수요자들의 관심이 모이고 있다.

시장 분위기를 주도하는 것은 구체적인 실거래가다. 지난 9월 철산동 ‘철산자이더헤리티지’ 전용 84㎡가 17억원에 거래되며 신고가를 경신했다. 입주 초기였던 5월 대비 불과 5개월 만에 2억 7,000만원이 급등한 수치다. 이러한 대장 단지의 시세 상승은 인근 단지들의 호가를 끌어올리며 지역 전반의 가치를 재평가하게 만들고 있다.

광명 집값 강세의 원인은 도시 가치 격상에 있다. 광명뉴타운 전역에 대형 건설사들이 참여하는 신축 단지가 빠르게 들어서며 주거 환경이 획기적으로 개선되고 있기 때문이다. 전문가들은 “광명은 도시 전체가 신축으로 탈바꿈하며 신흥 부촌으로 성장 중”이라며 “우수한 서울 접근성과 정비사업의 가시화로 인해 광명 부동산에 대한 선호도는 당분간 지속될 것”이라고 전망했다.

이러한 시장 흐름 속에서 ‘광명 퍼스트 스위첸’은 아파트를 대체할 수 있는 주거 자산으로 주목받고 있다. 건축법상 준주택으로 분류되어 각종 규제에서 자유롭고, LTV 최대 70%가 유지되어 자금 부담이 적다. 특히 실거주 의무가 없고 주택 수 산정에서 제외되어 향후 아파트 청약 자격을 유지할 수 있다는 점이 큰 장점이다.

입지 여건도 탁월하다. 지하철 7호선을 통해 서울 구로·강남권 이동도 수월하고, 광명IC, 서부간선도로 등 도로망이 인접하며 광명전통시장, 이케아, 코스트코 등 풍부한 생활 인프라를 가깝게 누릴 수 있다. 이미 준공을 마친 ‘완성형 단지’로 즉시 입주가 가능해, 광명뉴타운 이주 수요와 인근 직장인 수요를 흡수하기에 최적이라는 평가다.

분양 관계자는 “광명 아파트 가격이 사실상 서울권 시세에 진입하면서, 규제 영향이 적고 입지가 뛰어난 주거용 오피스텔의 희소성이 더욱 부각되고 있다”고 전했다.

한편, ‘광명 퍼스트 스위첸’은 경기도 광명시 광명동 일대에 들어서는 복합형 오피스텔 단지로, 지상 3층~13층, 총 275실 규모로 조성됐다. 1~2층에는 근린생활시설이 함께 들어서며, A·B·C타입 총 12가지 평면을 갖춘 것이 특징이다. 즉시 입주가 가능한 회사보유분 7실에 대해 1월 7일부터 9일까지 청약홈 홈페이지에서 청약 접수를 진행하며, 상세 일정은 홈페이지를 통해 확인 가능하다.