[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산신용보증재단 제12대 이사장에 구교성 前 BNK캐피탈 부사장을 임명한다고 29일 밝혔다. 임명장 수여는 이날 오후 2시 30분 시청 7층 의전실에서 진행되며 신임 구교성 이사장은 30일부터 2년간 부산신용보증재단의 운영을 맡게 된다.

구교성 신임 이사장은 민간금융기업에서 금융시장 전반에 대해 실무 경험을 쌓아온 금융 전문가다. 이러한 경력이 지역 소상공인과 중소기업을 지원하는 부산신용보증기관의 역할을 한층 강화하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

구교성 신임 이사장은 1991년 2월 부산은행 일반 행원으로 금융권에 입문해 BNK캐피탈 기업금융본부 부사장에 이르기까지 35년간 근무하며 은행․금융지주․캐피탈 등 금융시장 전반에 대한 폭넓은 경험을 쌓았다. 이러한 경험을 바탕으로 지난 12월 16일 부산시의회 인사청문회에서 ‘적격’ 판정을 받았다.

구교성 신임 이사장은 “부산의 특성에 맞는 보증상품을 적기에 공급하여 지역 소기업․소상공인의 경영안정과 상권 활성화를 지원하고 심사 시스템을 개선하여 선제적으로 위기를 관리하는 한편 기관 내 건강한 조직문화를 만들어 재단의 지속적인 발전을 이루겠다”고 밝혔다.