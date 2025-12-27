[헤럴드경제=김병진 기자]국민의힘 임종득 국회의원(경북 영주시·영양군·봉화군)이 법률소비자연맹 국정감사NGO모니터단이 선정하는‘국정감사 국리민복상(우수의원상)’을 2년 연속 수상했다.

‘국정감사NGO모니터단’은 시민단체들과 전국 65개 대학의 청년대학생들 및 각 분야 전문가들이 16개 상임위의 국정감사 전 과정을 종합모니터하고 정밀한 평가를 통해 국정감사 국리민복상(우수의원상) 수상자를 선정해왔다.

임종득 의원은 38여년간의 군 생활로 쌓은 전문성을 바탕으로 국회 국방위원회에서 활약하고 있으며 2024년 국정감사에서는 70여년 간 유지해온 ‘경계작전 개념’을 새롭게 변경해 실질적 교육 훈련이 가능토록 하고 그에 따라 절감되는 국방운영비로 병사들과 초급 간부의 삶의 질을 향상시키자고 제안해 많은 주목을 받았다.

2025년 국정감사에서도 임 의원은 전년도 국정감사에서 지적했던 문제의 개선사항을 점검하는 것을 시작으로 전작권 전환, 9.19 군사합의 복원, 한미 국방비 협상 등 국가 안보와 직결되는 문제들을 꼼꼼히 점검했다.

뿐만 아니라 군내 발생하는 식중독 사건에 대해 군 급식 조달체계의 문제점을 지적하며 개선을 요구했고 부실하게 운용되고 있는 병 휴가 관리 체계를 전면 재검토할 것을 요구했다.

임종득 의원은 “국정감사 기간 발견한 문제점들을 조속한 시일 안에 개선해 우리 군이 어떠한 경우에도 흔들리지 않고 국민의 생명과 재산을 안전하게 지킬 수 있도록 국방위원으로서 최선을 다하겠다”고 말했다.