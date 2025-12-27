[헤럴드경제 스포츠팀] 황유민 (22, 롯데)이 연말을 맞아 따뜻한 나눔을 실천했다.

롯데의료재단(이사장 김천주)은 최근 “황유민이 장애 어린이를 위한 치료비와 재활 환경 개선을 위해 보바스어린이재활센터에 1,000만 원을 기부했다”고 밝혔다. 황유민은 평소 국내 소아재활 치료 시설이 턱없이 부족하고, 운영상의 어려움으로 인해 많은 장애 아동들이 제때 치료를 받지 못하는 ‘재활 난민’ 문제에 깊은 안타까움을 느껴온 것으로 알려졌다.

이번 기부는 지난해 1,200만 원을 후원한 데 이은 ‘2년 연속’ 선행이다. 특히 올해는 별도의 전달식 행사를 생략하고 조용히 기부금만 전달해달라는 뜻을 전하며 나눔의 진정성을 더했다.

롯데의료재단 측은 “소아 재활은 많은 인력과 시간이 소요되어 운영이 쉽지 않은 분야임에도 불구하고, 황유민 선수의 꾸준한 관심과 후원이 큰 힘이 된다”며 “전달받은 기부금은 황 선수의 따뜻한 마음을 담아 장애 아동들의 지속적이고 안정적인 재활 치료 환경을 조성하는 데 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.

황유민은 2025년 메인 후원사인 롯데의 초청으로 LPGA 투어 ‘롯데 챔피언십’에 출전해 우승을 차지하며, LPGA 투어 직행 티켓을 확보했다. 이어, KLPGA 투어 최종전인 ‘대보 하우스디 챔피언십’까지 우승해, 통산 5승을 달성했다. 올해 한국·미국·대만 투어에서 모두 우승을 거머쥔 황유민은 2년 연속 KLPGA 인기상을 수상하며 KLPGA 투어 최고 인기 스타임을 입증했다.