[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 특수대학원이 2026학년도 전기 석사과정 신(편)입생을 추가 모집한다고 27일 밝혔다.

원서 접수는 2026년 1월 12일부터 1월 30일까지 방문 및 우편접수를 통해 진행한다.

교육과정은 모두 야간으로 운영되며 수학 기간은 석사과정 2년 6개월이다.

불교문화대학원 모집학과 및 전공은 ▲불교학과(불교학전공, 선학전공) ▲불교예술학과(국악전공, 불교미술전공, 선화·민화전공) ▲웰니스문화학과(웰다잉전공, 풍수문화전공) ▲불교상담학과(불교상담전공) ▲차명상콘텐츠학과(차명상콘텐츠전공)이며, 사회과학대학원 모집학과 및 전공은 ▲행정학과(정책개발전공, 지방자치전공) ▲사회복지학과(사회복지전공) ▲스포츠과학과(스포츠과학전공) ▲부동산학과(부동산전공) ▲사회심리상담학과(상담심리학전공) ▲한식문화산업학과(사찰음식전공) ▲정원치유산업학과(정원치유산업전공) 이며, 경영대학원 모집학과 및 전공은 ▲경영학과(경영학전공) ▲호텔관광외식경영학과(외식창업경영전공) 등이다.

특히 2026학년도 신설되는 한식문화산업학과(사찰음식전공)는 전통 사찰음식의 철학과 조리법을 현대적으로 계승·발전시키기 위해 개설된 학과로서 조리 실습과 이론, 현장 탐방, 문화 연구를 아우르는 전문가를 양성하고 있다.

또 정원치유산업학과(정원치유산업전공)는 정원을 활용한 치유와 명상, 심리치료, 상담, 교육 등을 통해 치유와 웰빙을 실현하는 정원치유 산업의 미래를 선도하는 전문가를 양성한다.

자세한 사항은 각 대학원별 홈페이지(불교문화대학원·사회과학대학원·경영대학원에서 확인 가능하며 문의사항은 동국대 WISE캠퍼스 대학원교학팀로 하면 된다.