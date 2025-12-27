KBS교향악단 음악감독 선임 1972년 19세에 최연소 데뷔 “고국에 대한 책임과 사명 느껴, 단원들 사랑해주고 키워줄 것“

[헤럴드경제=고승희 기자] 1972년 6월 16일, 한국 클래식 음악사의 ‘결정적 서곡’이 울려 퍼졌다. 소년 피아니스트였고, ‘10대(代)의 호프’로 불리던 열아홉 살 정명훈이 최연소 지휘자로 포디움에 서면서다. 현재의 KBS교향악단이자, 당시 국립교향악단을 이끈 정명훈은 첼리스트인 누나 정명화를 협연자로 하이든의 ‘첼로 협주곡 C장조’, 차이코프스키의 ‘로코코 변주곡’을 3000여 명의 관중 앞에서 연주했다. 당시 연주를 보도한 신문에선 지휘자 김만복, 정재동 교수를 인용, “참으로 놀라운 솜씨였다”고 평했다.

53년이 지난 지금, 정명훈(72)은 당시를 떠올리며 “여덟 살에 한국을 떠나 미국에서 공부하다 돌아와 열아홉 살에 처음으로 지휘한 오케스트라가 KBS교향악단이었다”며 최근 기자들과 만나 회고했다.

소년 지휘자는 ‘세계적 명장’이 돼 다시 KBS교향악단을 맡기로 결정했다. KBS교향악단의 제10대 음악감독이자 상임 지휘자로 선임된 것이다. 정 감독은 “(나이가 들수록) 프로페셔널한 것보다 퍼스널한(개인적인) 것이 앞장서고 남게 된다”며 당시를 언급했다. 그가 KBS교향악단을 이끄는 것은 1998년 이후 27년 만이다.

“어릴 때부터 외국 생활을 하다 보니 한때는 한국말을 완전히 잊어버렸었죠. 영어로 하면 훨씬 더 편하게 마음속 표현을 하겠는데, 하다못해 불어, 이태리 말도 더 편해요. 그런데 외국 생활을 그렇게 오래 했는데도 항상 내 나라에 대해선 책임을 느끼고 잊어버리지 못하는 거예요.”

70대에 접어든 거장은 이미 수년 전부터 “악단을 책임지는 자리를 맡기엔 너무 늦었다”고 몇 번이고 이야기해 왔다. 하지만 음악계의 시계는 더디게 흘러, 여전히 그를 기다렸다. 지난해부터 정명훈 지휘자는 그야말로 ‘광폭 행보’다. 부산콘서트홀과 부산오페라하우스를 아우르는 ‘클래식 부산’의 예술감독이며 2027년부턴 동양인 최초로 이탈리아 라 스칼라의 음악감독으로 부임한다. 그러는 와중에 내년 1월부터 3년간 KBS까지 함께 이끌며 서울과 부산, 이탈리아 밀라노를 잇는 음악 삼각편대를 구축하게 됐다.

정 감독은 “외국에 살면서 훌륭한 오케스트라를 많이 만났고, 거의 안 해본 오케스트라가 없을 정도”라며 “아무리 유명하고 잘하는 오케스트라라고 해도 성격이 잘 맞아야 함께 할 수 있어, 20~30년 전부터는 서로 잘 이해하고 잘 맞는 악단이 아니라면 안 하게 됐다”고 했다. 이탈리아와 프랑스를 오가며 일상과 음악적 삶을 보내고, 한국에선 KBS교향악단의 계관 지휘자로 활동하는 그는 “이젠 내게 제일 가깝고 사랑하는 오케스트라들이 남았다”고 했다. 그러면서 “라 스칼라는 36년이 된 제일 친한 친구들이고, 부산의 아시아필하모닉은 일 년에 한 번씩 모이는 올스타 오케스트라라면, KBS교향악단은 우리나라를 대표하는 오케스트라라고 생각하고 그렇게 돼야 한다”고 말했다.

두 악단을 동시에 이끌고, 클래식 부산의 예술감독으로서 부산을 ‘클래식 도시’로 설계하는 자리를 맡는 만큼 체력과 물리적 시간 부족에 대한 우려도 나오나, 업계에선 그보다는 ‘시너지’를 더 기대한다. 한 음악계 관계자는 “이미 부산콘서트홀과 건립 중인 오페라하우스가 라 스칼라와 연계를 맺고 있는 데다, KBS교향악단까지 맡게 된 만큼 세 도시의 문화 인프라 구축이 기대된다”고 했다. 이승환 KBS교향악단 사장 역시 부산과 시너지를 기대했다.

정 감독은 “미국 등 다른 곳을 돌아다니며 지휘하는 것은 거의 하지 않는다”며 “여러 군데를 돌아다니며 감독직을 맡는 다른 지휘자들보다 (부담이) 덜한 삶”이라고 했다.

정 감독은 선임과 함께 취임 일성으로 거창한 목표 대신 진심의 마음을 들려줬다. 그는 “KBS교향악단을 위해 할 수 있는 일은 음악가를 사랑해주고 키워주고 도와주는 것”이라며 “20년 전 서울시립교향악단을 맡았을 때는 올림픽 대회에 나가는 것처럼 목표와 조건이 확실했지만, 그럴 때는 다 지났다”고 강조했다.

확고한 지점을 향해 경쟁하고 달려 나가기보다 그는 단원들을 다독이고 응원하며 하고 싶은 음악을 해주는 지휘자로 서고 싶다는 마음을 비쳤다.

정 감독은 “오케스트라를 하는 건 음악가에게 굉장히 힘든 일이에요. 자기 속에 있는 감정을 표현하고 싶어 시작하는 게 음악일 텐데, 오케스트라 안에 들어가면 그게 힘들다”며 “저는 오케스트라와 지휘자가 서로 사랑하고 위해주고 같이 만들어가는 음악을 하겠다는 마음을 갖게끔 도와주고 싶다”고 덧붙였다.

그러면서 “100명이 모여 이렇게 크고 아름다운 음악을 연주하는 것은 음악 역사에 없을 만큼 위대한 일”이라며 “사실 음악가 중에 소리를 안 내는 음악가는 지휘자밖에 없다. 대신 오케스트라라는 크고 훌륭한 악기에 대한 책임이 크다. 제가 70세가 넘어 달라진 게 있다면, 요즘엔 단원들에게 마음 놓고 연주하라고 말한다는 것이다. 모든 책임은 지휘자에게 있으니, 오케스트라는 마음껏 할 수 있도록 만들어주는 것이 (오케스트라에) 도움이 되지 않을까 싶다”고 말했다.

내년이면 창단 70주년을 맞는 KBS교향악단은 정명훈 감독과 함께 또 한 번의 도약과 위상 강화를 기대하고 있다. 정 감독은 오디션을 통해 음악가를 발굴하는 것도 중요한 과제로 뒀다.

올 한 해 KBS교향악단의 계관 지휘자로 브람스와의 여정을 떠났던 정명훈은 내년엔 말러로 시리즈를 확장한다. 내년 3월 13일 말러 교향곡 5번, 10월 2일 말러 교향곡 4번을 들려준다. 바리톤 마티아스 괴르네가 3월 13일, 소프라노 크리스티아네 카르크가 10월 2일 각각 말러 가곡 협연자로 나선다. 또 내년 4월 18일 비제의 오페라 ‘카르멘’의 콘서트 버전을 연주한다. 정명훈은 1997년 베르디의 ‘오텔로’로 국내 최초 콘서트 오페라 형식을 선보인 이후 29년 만에 KBS교향악단과 오페라 무대를 연다. 메조소프라노 알리사 콜로소바, 테너 갈레아노 살라스, 소프라노 김순영, 베이스 바리톤 김병길 등 정상급 성악가들이 함께한다.

박장범 KBS 사장은 “내년에 KBS교향악단이 한 단계 업그레이드되도록, 어렵게 결심해 준 정명훈 지휘자님이 훨씬 더 능력을 발휘하도록 본사 차원에서 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.