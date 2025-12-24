찾아가는 상담·기업119 가동… 현장 중심 행정 ‘성과’ 기반시설·자금 등 163건 해결, 미결 9건은 정부 협의 중

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 현장 밀착형 행정을 통해 도내 기업들이 겪는 고질적인 애로사항 해결에 성과를 내고 있다. 올해 온·오프라인을 통해 접수된 기업 애로 172건 중 163건을 처리하며 95%에 달하는 높은 해결률을 보였다.

24일 경남도에 따르면 올해 18개 시·군을 순회한 ‘찾아가는 기업애로 상담장’과 온라인 플랫폼 ‘경남기업119’를 통해 접수된 민원을 전수 조사한 결과 이같이 나타났다.

해결된 163건은 즉시 조치된 사안은 물론, 자금 및 제도 안내, 유관기관 협의를 통해 개선 계획을 확정한 사례 등을 모두 포함한다. 지역별로는 국가산단이 밀집한 창원에서 가장 많은 민원이 발생했으며 고성, 양산 순으로 뒤를 이었다.

애로 유형별로는 도로 정비나 용수 공급 등 ‘기반시설 구축’이 50건으로 가장 많았다. 이어 사업 지원(30건), 자금 지원(29건), 인력·교육(23건) 등이 주를 이뤘다. 특히 도는 공장 증축 허가 절차를 간소화하고, 외국인 근로자를 위한 통번역 및 자녀 교육 지원 등 기업 현장에서 당장 시급한 현안들을 조정·지원해 호평을 받았다.

접수 경로를 살펴보면 온라인(22건)보다 현장 상담(150건) 비중이 압도적으로 높았다. 이는 도가 18개 시·군과 지역고용센터 등 유관기관과 함께 현장을 직접 찾아 기업의 목소리를 직접 청취하는 ‘현장 행정’에 집중한 결과로 분석된다.

아직 처리되지 않은 9건은 법령 개정 등 중앙부처의 검토가 필요한 사안이다. 도는 이를 중앙부처 건의 과제로 분류해 지속 관리하고 있으며, 시민 안전과 직결된 사안에 대해서는 별도 용역을 통해 대안을 모색 중이다.

김명주 경남도 경제부지사는 “현장에서 기업의 고충을 직접 듣고 해결 가능한 사안부터 신속하게 처리하는 데 집중했다”며 “정부 협의가 필요한 사안도 끝까지 챙겨 기업이 경영에만 전념할 수 있는 환경을 만들겠다”고 강조했다.