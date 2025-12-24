[헤럴드경제=민성기 기자] 베트남이 수도 하노이에 세계 최대 규모의 경기장 건설을 추진 중인 것으로 전해졌다.

아시아 스포츠 관련 소식을 전하는 ‘SE 아시아 골(Seasiagoal)’은 23일(한국시간) “베트남이 수도 하노이에 위치한 트롱동 스타디움을 세계 최대 규모인 13만5000석의 경기장으로 바꾸는 공사에 착공했다”고 전했다.

완공 시점은 2028년 8월로 설정된 상태다. 계획이 현실화될 경우 해당 경기장은 북한의 능라도 5·1 경기장(11만4000석)을 넘어 세계에서 가장 큰 경기장으로 기록될 전망이다.

능라도 경기장은 1989년 완공된 북한의 다목적 경기장으로, 1989년 제13회 세계청소년학생축제를 비롯해 여러 스포츠 경기가 열린 경기장이다. 지난 2018년에는 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 축구선수권대회가 개최되기도 했다.

이번 프로젝트는 하노이 트롱동 스타디움을 대대적으로 재개발하는 방식으로 추진된다. 총 사업비는 약 11억9000만 달러(약 1조 7633억원) 수준으로 알려졌으며, 베트남 최대 민간기업으로 꼽히는 빈그룹이 핵심 사업 주체로 참여하고 있다. 경기장 건설은 베트남 공산당 제14차 전국대표대회를 기념한 국가 차원의 도시 개발 프로젝트 가운데 하나로, 스포츠 인프라 확충과 수도 하노이의 도시 경쟁력 강화를 동시에 겨냥하고 있다.

‘Seaisagoal’은 “이 대규모 프로젝트는 베트남의 스포츠 수준을 높이고 아시안게임, 올림픽, 월드컵과 같은 주요 세계적인 스포츠 행사들을 개최할 계획을 강화하는 것을 목표로 한다”며 베트남이 새로운 경기장을 통해 세계적인 스포츠 행사들을 베트남에서 열 계획을 세웠다고 설명했다.