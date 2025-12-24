[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 겸 제작자 MC몽(본명 신동현)이 차가원 피아크 그룹 회장 겸 원헌드레드 대표와의 불륜 의혹을 부인했다.

MC몽은 24일 자신의 SNS 계정에 “차OO과 OOO(언론사)를 고소합니다”라는 글을 게시했다.

MC몽은 차가원의 삼촌 차OO과 나눈 메시지 내용도 공개하며 “차가원의 삼촌이 저에게 2대 주주를 유지 시켜줄 테니 함께 뺏어보자며 보낸 가짜서류”와 “저에게 지분을 넘기자고 한 주주명부와 주식양도 매매 계약서와 차OO의 자필 계약서”라고 썼다.

그러면서 MC몽은 “OOO는 그런 범죄자와 손을 잡았고 저희 카톡에도 없는 문자를 짜깁기가 아니라 새롭게 만들었다”라고 했다.

MC몽은 “저는 회사를 차가원 회장으로서 지키고 싶은 마음으로 떠난 것”이라며 “차OO 무리와 그 근처의 매니저가 제 카톡에도 없는 문자, 그리고 제가 방어하기 위해 만든 (가짜) 문자들을 재해석하고 그 문자를 짜깁기해 OOO는 기사화했다”라고 말했다.

MC몽은 특히 “맹세코 그런 부적절한 관계를 맺은 적도 없다”라고 불륜설을 부인했다. 이어 “저는 (차가원 회장과) 120억 소송 관계가 아니라 당연히 채무를 이행할 관계”라고 강조했다.

이어 “BPM(빅플래닛메이드엔터)과 원헌드레드를 차OO에게서 지켜내고 싶었다”라며 “그래서 차가원과 친구인 관계를 제가 조작해, 자기 조카에게서 회사를 뺏으려는 자에게서 지켜내고 싶었다”라고 주장했다.

앞서 이날 더팩트는 차가원 원헌드레드 대표가 동업자였던 MC몽에게 120여억 원 대여금 반환 청구 법적 절차를 진행했고, 최근 지급 명령을 받았다고 보도했다. 그러면서 매체는 두 사람이 수백 회에 걸쳐 채무 관계를 진 이유가 오랜 연인 사이였기 때문이라고 보도했다.

매체에 따르면 차가원은 남편도 있고 자녀도 있는 유부녀지만 MC몽과 불륜 관계였다고. 2022년 7월부터 MC몽에게 꾸준히 돈을 보낸 차가원은 지난 5월 30일까지 총 120여억 원을 보냈다. 특히 매체는 차가원이 현금 외에도 MC몽에게 100억 대의 선물을 줬으며, MC몽과의 임신을 원했다고 보도해 파장이 일었다.