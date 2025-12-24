요미우리·닛케이 취임 후 첫 개별 인터뷰 중국과는 “건설적·안정적 관계 유지” 강조

[헤럴드경제=서지연 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 핵추진 잠수함 도입 가능성을 공식적으로 시사했다. 취임 후 첫 개별 언론 인터뷰에서 “모든 선택지를 배제하지 않고 억지력과 대처력 강화를 위한 정책을 검토하겠다”고 밝히며 일본의 방위 전략이 한 단계 더 나아갈 가능성을 내비쳤다.

24일 요미우리신문에 따르면 다카이치 총리는 전날 취임 이후 처음으로 개별 언론사 인터뷰에 응해 핵추진 잠수함 보유 여부와 관련해 이같이 말했다. 다카이치 총리가 언론 인터뷰에서 핵잠수함 보유 가능성을 직접 언급한 것은 이번이 사실상 처음이다.

앞서 집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 지난 10월 연정 합의문에서 차세대 동력을 활용한 수직발사장치(VLS) 탑재 잠수함 보유를 추진하기로 명시했다. 일본 정치권과 방위 전문가들 사이에서는 이를 사실상 핵추진 잠수함을 염두에 둔 조치로 해석해 왔다. 고이즈미 신지로 방위상 역시 지난달 국회에서 “미국과 중국은 이미 보유하고 있고, 한국과 호주도 보유하게 될 것”이라며 도입 필요성을 언급한 바 있다.

다카이치 총리는 외국인 정책과 관련해서는 배외주의와 선을 그었다. 그는 요미우리와의 인터뷰에서 “배외주의와는 구분하면서 일부 외국인에 의한 불법 행위나 규칙 일탈에는 의연하게 대응하겠다”고 말했다.

같은 날 니혼게이자이신문(닛케이)에 실린 인터뷰에서는 적극 재정 기조가 시장금리 상승과 엔저의 배경으로 지목되는 데 대해 “무책임하게 국채를 발행하거나 감세를 하는 것은 아니다”라고 선을 그었다. 중의원 조기 해산 가능성에 대해서도 “지금은 추경 예산 집행을 통해 경제대책 효과를 국민이 체감하도록 하는 데 집중하고 있다”며 구체적인 언급을 피했다. 다카이치 내각의 지지율이 이례적으로 높은 수준을 유지하면서 자민당 내에서는 조기 총선론이 거론되고 있다.

중국과의 관계에 대해서는 안정 관리 기조를 재확인했다. 다카이치 총리는 “중국과 호혜적 관계를 포괄적으로 추진해 건설적이고 안정적인 관계를 구축해 나간다는 방침에는 변함이 없다”고 말했다. 앞서 그는 지난달 국회에서 ‘대만 유사시’가 일본의 집단 자위권 행사 요건인 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 발언했고, 이후 중국은 관광과 유학생 교류, 문화 분야 등을 중심으로 압박 수위를 높이고 있다.

한편 다카이치 총리는 전날 교도통신 가맹 언론사 편집국장 모임에서도 강연자로 나서 러시아의 우크라이나 침공 등 최근 안보 환경을 언급하며 “드론 공격이 상시화되고 있고, 한 번 분쟁에 휘말리면 장기화된다”며 전투 지속 능력 강화를 강조했다. 국가안전보장전략과 국가방위전략, 방위력 정비계획 등 이른바 ‘안보 3대 문서’ 개정 논의를 추진하겠다는 입장도 재확인했다.