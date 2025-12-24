김광용 행안부 재난안전관리본부장, 서울 명동 관광특구 인파 안전관리 상황 점검

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 24일 서울시 명동 관광특구에 대한 인파 안전관리 상황을 점검했다고 밝혔다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 이날 현장 종합상황실을 찾아 인파 안전관리 대책을 보고받고, 인파사고 예방을 위해 노력하고 있는 현장 관계자들을 격려했다.

김 본부장은 이어 명동거리 일대를 돌며 좁은 골목이나 계단을 비롯한 병목구간의 위험 요인을 점검하고, 긴급 신고용 비상벨을 직접 시연하며 인파감지 CCTV와 안내방송이 정상 작동하는지도 확인했다.

특히, 외국인 관광객을 위한 질서유지 안내를 강화하고, 현장 상황을 지속 모니터링하며 응급상황 시 인명피해가 발생하지 않도록 신속히 대응해 줄 것을 당부했다.

한편 행안부는 이달 19일부터 내년 1월 4일까지 17일간을 ‘연말연시 인파 안전관리 특별대책기간’으로 지정하고, 순간 최대 2만명 이상 인파밀집이 예상되는 전국 14개 지역을 집중 관리하고 있다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “정부는 국민께서 성탄절을 즐기고 무사히 귀가할 때까지, 긴장의 끈을 놓지 않고 안전관리에 총력을 기울이겠다”라며 “성탄절을 맞아 축제를 즐기시는 국민 여러분께서도 안전을 위해 현장의 질서유지 안내에 적극 협조해 주시기 바란다”라고 말했다.