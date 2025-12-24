- 23일, 탄소중립 녹생성장 이행성과 공유회서 정부포상 ‘근정포장’ 수상 등 산림이 탄소중립 핵심축 인정 받아

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 2025년 탄소중립·녹색성장 유공 정부포상 후보자를 추천한 결과, 근정포장 1점과 장관표창 2점 총 3점을 확보하는 성과를 거뒀다고 24일 밝혔다.

이번 포상 결과는 탄소중립과 녹색성장 정책 추진에서 산림의 역할과 기여가 국가적으로 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

특히 산림청 추천 후보자가 이번 유공 포상 중 최고 훈격인 ‘근정포장’을 수상한 것은 산림 부문의 정책적·학술적 가치가 입증된 대표 사례로 꼽힌다.

근정포장을 수상한 이우균 고려대학교 교수는 ▷산림지와 농경지 등 토지부문 온실가스 감축 및 탄소흡수원관리 관련 국내외 학술지에 230편의 논문 발표, ▷기상 및 위성자료를 인공지능(AI) 기반으로 통합분석해 산불 및 산사태 발생위험지역을 준실시간으로 진단할 수 있는 기술개발 및 보급, ▷탄소흡수원관리 및 기후재난예방을 통한 농산촌 마을 탄소중립달성방안 마련 등 연구활동으로 탄소중립·녹색성장을 위한 학문적·정책적 공헌을 높이 평가받았다.

장관표창을 수상한 소순진 한국임업진흥원 산림기후산업실장은 산림탄소상쇄제도의 활용․거래 확대 기반을 마련해 자연기반 탄소시장을 확대하는데 기여했으며, 김래현 국립산림과학원 산림경영연구과장은 2030 NDC 수립, 2050 장기저탄소발전전략 계획에 참여해 국가 중장기 온실가스 감축목표 및 전략 마련에 기여한 공을 인정받았다.

김관호 산림청 산림정책과장은 “이번 포상 결과는 산림이 탄소중립과 녹색성장 정책의 핵심축임을 다시 한 번 증명한 것이다”며 “산림을 기반으로 한 온실가스 감축과 기후적응 정책을 더욱 체계적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.