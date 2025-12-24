내년도 도내 산업단지와 주거 환경이 대대적으로 바뀔 전망 ‘역대 최대’ 성과…실행계획 따라 2030년까지 순차적 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 내년도 도시주택 분야 정부 공모사업에서 역대 가장 많은 20건의 사업에 선정돼 국비 2024억원을 확보했다. 지난해 확보액보다 약 두 배 늘어나 도내 산업단지와 주거 환경이 대대적으로 바뀔 전망이다.

경남도 도시주택국은 24일 브리핑을 열고 산업단지 혁신, 도시재생, 스마트 도시 조성 등 3대 핵심 분야를 중심으로 한 국비 확보 성과와 향후 추진 계획을 발표했다.

먼저 산업단지 분야는 노후 시설 개선을 넘어 문화를 입히는 데 집중한다. 총 8개 사업이 선정돼 국비 1166억원을 확보했다. 특히 창원국가산단은 전국 3개 산단 중 하나인 ‘문화선도산단’으로 낙점됐다. 내년부터 총 750억원을 투입해 랜드마크 조성과 청년 문화 공간 확충에 나선다. 마산자유무역지역은 스마트그린산단으로 재편해 미래 첨단 자동차 생태계를 조성하고, 사천 제1·2일반산단은 항공우주 중심의 스마트 산단으로 도약할 기반을 마련했다.

도시재생 분야는 6개 지구가 선정돼 국비 667억원을 투입한다. 통영 명정지구와 의령 정암지구는 고령자 친화형 ‘우리동네살리기’ 사업으로 노후 골목길과 주거 환경을 정비한다. 산청 옥산지구와 거창 전통시장지구는 지역 자산을 활용한 상권 활성화에 집중하며, 창원 문화지구와 사천 망산공원지구는 주차장 확보와 빈집 정비 등 생활 밀착형 기반 시설을 확충한다.

스마트 도시 분야에서도 6개 사업, 국비 191억원을 확보했다. 김해시는 기후위기에 대응하는 ‘강소형 스마트도시’ 모델을 구축하고, 합천군은 드론 기반 산불 감시와 스마트 주차 시스템을 도입한다. 통영·밀양·하동에는 사물인터넷(IoT) 기반 생활안전시스템과 지능형 스마트폴을 설치해 도시 운영 효율을 높일 계획이다.

경남도는 이번 성과가 주관 부처의 정책 방향을 미리 분석하고 전문가 컨설팅을 통해 전략적으로 대응한 결과라고 밝혔다. 선정된 사업들은 단계별 실행계획에 따라 2030년까지 순차적으로 추진된다.

신종우 경남도 도시주택국장은 “공모 선정이 단순한 계획에 그치지 않고 현장의 실질적인 변화로 이어지도록 속도감 있게 사업을 추진하겠다”며 “내년에도 도민이 체감할 수 있는 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.