[헤럴드경제=최원혁 기자] 마약 혐의를 받는 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37) 씨가 입국한 것으로 전해졌다.

24일 경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

황씨는 지난 2023년 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 타인 2명에게 투약한 혐의를 받는다. 이와 관련 자세한 범죄 사실에 대해서는 조사가 더 필요하다고 경찰은 전했다.

황씨는 이 같은 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 동남아로 도피했으며 이후 캄보디아로 밀입국해 생활해 온 것으로 전해졌다.

그러던 중 인터폴 청색수배(소재파악)가 내려진 상태였던 황씨 측이 최근 경찰에 출석할 의사를 밝히면서 경찰이 체포 절차에 돌입했다.

경찰은 캄보디아로 건너가 현지 영사와 협의를 거쳐 황씨의 신병을 인수하고 국적기에서 체포영장을 집행했다.

황씨는 이날 오전 7시50분 한국에 입국했으며 현재 과천경찰서에서 조사받고 있다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이므로 자세한 내용은 말해줄 수 없다”고 했다.