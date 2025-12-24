경찰, 24일 오전 구치소 접견 조사

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하고 있는 경찰이 24일 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장에 대한 두 번째 접견 조사를 실시한다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 경기 의왕 서울구치소에 수용된 한 총재와 윤 전 본부장을 찾아 뇌물공여 및 정치자금법 위반 피의자 신분으로 조사한다.

이들은 2018~2020년께 전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 각각 수천만원가량의 현금과 명품 시계 등을 전달한 혐의를 받는다.

앞서 전담팀은 지난 17일 처음으로 한 총재를 상대로 3시간가량 접견 조사를 진행했다. 지난 11일에는 윤 전 본부장을 상대로 접견 조사를 실시했다. 하지만 한 총재는 자신의 혐의를 대부분 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 통일교 로비 자금이 정치권에 흘러 들어간 경위를 파악하기 위해 수사력을 집중하고 있다. 지난 22일에는 통일교 전 회계부장 정모 씨 등 관계자 2명을, 전날에는 통일교 전 총무처장 조모 씨를 참고인 신분으로 각각 불러 조사했다.

경찰은 이들을 상대로 통일교의 정치권 로비 의혹에 동원된 자금이 어떤 식으로 형성돼 집행됐는지, 윗선인 한 총재의 관여는 없었는지 등을 추궁한 것으로 전해졌다.

경찰은 공소시효 문제 등을 고려해 우선 전 전 장관에 대한 수사에 속도를 내고 있다. 정치자금법 위반 혐의 공소시효는 범죄행위가 종료되는 때부터 7년이다. 시효 만료 전까지 시간이 충분하지 않은 상황이다.

전 전 장관은 2018년 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계 1점을 받은 혐의(뇌물수수 및 정치자금법 위반)를 받고 있다.

경찰은 지난 19일 전 전 장관을 피의자로 소환해 14시간이 넘는 고강도 조사를 펼쳤다. 전 전 장관은 조사 직후 “통일교로부터 그 어떤 금품수수가 없었다는 말씀을 다시 한번 분명하게 강력하게 드린다”며 재차 의혹을 부인했다.

이 밖에 경찰은 임 전 의원과 김 전 의원에 대한 수사에도 속도를 내고 있다. 이들은 2020년 4월 총선을 전후해 각각 3000만원의 금품을 수수한 혐의(뇌물수수 또는 정치자금법 위반)를 받는다. 다만 아직 소환 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.