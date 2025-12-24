■중소벤처기업진흥공단
(1급 승진 4명)
▲전략성과실 문진언 ▲인력지원처 이성천 ▲세종지역본부 최민수
▲동북아·아세안본부 김상우
(2급 승진 9명)
▲리스크준법실 김창범 ▲경영관리실 황상호 ▲기업금융처 강우영
▲금융데이터실 나승국 ▲글로벌협력처 박대일 ▲인력지원처 김태환
▲창업지원처 장지원 ▲지역혁신사업처 임중혁 ▲경기지역본부 이백남
(3급 승진 14명)
▲감사실 한기봉 ▲기획조정실 서성민 ▲기획조정실 이형규
▲홍보실 조성래 ▲ICT운영실 조복훈 ▲기업금융처 이승준
▲기업금융평가실 김국경 ▲재도약성장처 김영진 ▲해외진출사업처 김예지
▲온라인수출처 최영 ▲인력지원처 유태양 ▲연수사업처 이광호
▲지역혁신사업처 박지연 ▲경남동부지부 황성희
■부서장 전보
▲감사실 이용수 ▲홍보실 김현국 ▲AX혁신실 이한별
▲글로벌협력처 김상우 ▲인력지원처 박성철 ▲성과보상처 정민정
▲기업성장지원처 이기원 ▲서울동부지부 백정희 ▲경기동부지부 위성우
▲경기남부지부 김성구 ▲제주지역본부 문준영 ▲대전지역본부 이성천 ▲충남지역본부 이지훈 ▲충북북부지부 김명진 ▲대구지역본부 조승민▲경북남부지부 김재용 ▲부산지역본부 이지우 ▲부산동부지부 황호연 ▲경남동부지부 정대훈 ▲경남서부지부 이승진 ▲부산경남연수원 한동국 ▲서부권 금융업무지원실 최영식 ▲수도권 금융업무지원실 문승준
