타이어 제조 공정 전 주기에서 온실가스 감축 글로벌 생산기지 ISCC PLUS 인증 획득

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지는 국제 지속가능경영 평가 기관인 탄소정보공개프로젝트(이하 CDP)에서 2년 연속 ‘기후변화 대응 부문’ 최고 등급인 A등급을 획득했다고 24일 밝혔다.

CDP는 글로벌 주요 기업의 기후변화 대응 수준을 평가·공개하는 세계적인 지속가능경영 평가 기관으로, 다우존스지속가능경영지수와 함께 가장 공신력 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 평가지표로 손꼽힌다.

한국타이어는 이번 평가에서 ▷기후 거버넌스 ▷온실가스 감축 목표 및 성과 ▷정보 공개 투명성 등 평가 항목 전반에서 글로벌 톱티어 수준의 기후변화 대응 역량을 입증했다고 설명했다.

한국타이어는 타이어 제조 공정을 포함한 원료 수급부터 생산, 운송, 사용, 폐기, 재사용에 이르는 공급망 전반에서의 체계적이고 고도화된 온실가스 감축에 대한 노력을 높게 평가받았다.

먼저, ‘2050 넷제로’ 달성을 목표로 중장기 탄소 경영 전략을 꾸준히 이행해 온 결과, 2023년에는 ‘과학 기반 감축 목표 이니셔티브’로부터 2030년 단기 온실가스 감축 목표와 2050 넷제로 목표에 대한 승인을 획득했다.

이와 함께 이사회 내 기후변화위원회를 중심으로 기후변화 대응 거버넌스 시스템을 고도화하고 있다. 이니셔티브 설정 및 목표 수립, 경영 의사결정 반영, ‘제품 전 생애주기’ 기반 온실가스 감축 이행 현황 점검과 외부 정보 공개 등 다양한 노력을 이어가며 기후변화 대응을 장기적인 기업 가치 제고를 위한 핵심 요소로써 관리하고 있다.

또한, 한국타이어는 지속 가능 원료 기반의 제품 생산 체계를 글로벌 생산기지 전반으로 확대하고 있다. 2021년 타이어 업계 최초인 금산공장, 2023년 헝가리공장, 올해 대전공장까지 글로벌 친환경 소재 국제인증제도 ‘ISCC PLUS’ 인증을 획득, 신차용∙교체용∙모터스포츠 부문까지 아우르는 지속 가능 제품 생산 체계를 확립했다.

이외에도 오픈 이노베이션을 통한 기술 협력으로 차세대 저탄소 소재 확보에 속도를 내고 있다. 올해 로토부스트, 솔베이와 각각 ‘청록수소 카본블랙’ 및 ‘순환 실리카’ 등 대체 원료 개발을 목표로 기술 협력을 추진 중이며, 정부 국책과제 및 국내 컨소시엄 등에도 적극 참여해 탄소 배출 저감 기술 검증과 대체 원료 상용화 가능성을 확대하고 있다.

한편, 한국타이어는 지난해 국제자동차연맹으로부터 최고 단계의 친환경 및 지속가능성 인증 ‘3 STAR 환경 인증’을 획득하고, 미국 주간지 ‘타임’과 데이터 기업 ‘스태티스타’선정 ‘2024 세계 최고 지속가능 선도기업’에도 등재됐다.